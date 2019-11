Las actrices de "Los Ángeles de Charile" adelantan el estreno de la película

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves llega un nuevo reinicio para Los Ángeles de Charlie, ahora con nuevas actrices y con una directora al frente de la historia. Mientras Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska se convierten en los nuevos ángeles, Elizabeth Banks se queda en la silla del director para este reinicio que además expande el mundo de la agencia del misterioso Charles Townsend. En esta entrevista, las protagonistas y su directora hablan sobre sus personajes, los desafíos de interpretar a unas aguerridas espías y cómo es volver a formar parte de una franquicia que ha sido exitosa desde su primera versión, en televisión, 1978. Con dos películas previas (protagonizadas por Drew Barrymore, Cameron Díaz y Lucy Liu), esta nueva aventura tiene más personajes y más misiones peligrosas.

La directora Elizabeth Banks toma el timón para una nueva generación de intrépidos Ángeles de Charlie. En la audaz visión de Banks, Kristen Stewart (La saga Crepúsculo, Personal Shopper), Naomi Scott (Aladdin, Power Rangers) y la recién llegada Ella Balinska están trabajando para el misterioso Charles Townsend, cuya agencia de seguridad e investigación se ha expandido internacionalmente. Con las mujeres más inteligentes, valientes y altamente capacitadas del mundo, ahora hay grupos de Ángeles guiados por múltiples Bosley que asumen los trabajos más difíciles en todas partes. Y el equipo en el corazón de esta película está dirigido por un Bosley interpretado por ... Elizabeth Banks.

Cuando se le sugirió a Banks que ella podría ser la directora correcta para crear un nuevo reinicio de los Ángeles de Charlie para una próxima generación, una con humor y valor, fue tomada por sorpresa. Era algo que ella nunca había considerado. Sin embargo, en el momento en que se levantó, no podía dejar de pensar en eso. Banks se dio cuenta de que, como una cineasta poderosa y comprometida con contar historias de mujeres, y Los Angeles de Charlie era exactamente el proyecto que quería hacer.

La directora Elizabeth Banks junto a Kristen Stewart en el rodaje de "Los Angeles de Charlie". Foto: Difusión

“Siempre estoy buscando historias sobre mujeres fuertes”, dice Banks. Después del éxito de su debut como directora, Más notas perfectas, Sony se acercó a Banks y le preguntó si podría tener alguna idea sobre cómo sería una versión 2019 de Los Ángeles de Charlie, la clásica aventura femenina de lucha contra el crimen. “Me fui a casa y empecé a soñar con eso... Los Ángeles de Charlie siempre me han representado la hermandad. Me encantaron las películas y crecí un poco en los programas de televisión. Pensé que sabía exactamente cómo contar esa historia y cómo abrazar el legado que vino antes”, dijo.

El público se presenta al mundo moderno de los Ángeles de Charlie a través de los ojos de una nueva recluta, Elena, interpretada por Naomi Scott, recién llegada del éxito de Aladdin, la nueva película de Guy Ritchie. Elena es una mujer joven, idealista e inteligente que trabaja en una gran empresa tecnológica. Cuando descubre que sus jefes guardan algunos secretos oscuros, ella decide delatarlos, poniéndose en un grave peligro. “Su objetivo es hacer del mundo un lugar mejor”, dice Scott. Al ver su potencial, coraje y habilidades informáticas excepcionales, dos Ángeles se precipitan para traerla a bordo. Elena está aturdida por un mundo que nunca supo que existía, pero encantada de tomar su lugar dentro de él, aprendiendo lo que significa ser uno de los Ángeles de Charlie. “Se deja llevar por estos ángeles y ve que son mujeres empoderadas que realmente hacen lo suyo”, dice Scott.

Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, los nuevos rostros para los "Angeles de Charlie". Foto: Difusión

Los ángeles que reclutan a Elena son Jane y Sabina. Jane, interpretada por la debutante británica Ella Balinska, es la que resuelve los problemas, es la sensata del grupo, la que quieres en tu equipo cuando las cosas van mal. No hay situación que ella no pueda manejar. “Ella es una persona independiente, muy recta, tipo A”, dice Balinska. “Ella tiene una larga historia de entrenamiento militar”.

Su gran amiga y compañera en el equipo, Sabina, no podría ser más diferente. Interpretada por la actriz ganadora de Bafta y el Cesar, Kristen Stewart, Sabina es el elemento rebelde del grupo, mientras juega con el “factor genial”. "Por mucho consuelo que Jane tenga en las reglas y la estructura, Sabina es todo lo contrario", dice Stewart. “Ella es una de esas personas que parece que no tiene sus cosas juntas, pero al final del día es muy buena en su trabajo... Ella es alguien que recibiría una bala por tí”.

Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, los nuevos rostros para los "Angeles de Charlie". Foto: Difusión

Estas tres mujeres dicen que estaban emocionadas de formar parte del mundo de Los Ángeles de Charlie por lo que representaba para las mujeres jóvenes. Querían ser parte de algo que mostrara a las mujeres trabajando juntas y haciendo las cosas en sus propios términos. ¡Estas mujeres se unen en equipo, una hermandad que se apoya y se divierte haciéndolo! “Para eso me inscribí”, dice Kristen Stewart, por “la hermandad”.

Otras tres mujeres fuertes se unen en esta película: son las cantantes Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Estas tres artistas se unieron para interpretar la nueva canción de la película, “Don’t Calle me Angel” que ya tiene más de 100 millones de reproducciones en apenas un mes de lanzado. Y Grande (que tiene millones de seguidores en Instagram), también se desempeña como productora ejecutivo en la banda sonora. Para no romper la tradición que iniciaron las Destiny’s Child y continuó Pink!, quienes crearon canciones para las películas anteriores.

Los Ángeles de Charlie han sido una piedra de toque de la cultura pop desde 1976, una historia divertida y llena de acción de mujeres que se hacen cargo en un mundo donde los hombres están acostumbrados a tomar decisiones. Creada por Ivan Goff y Ben Roberts, la serie de televisión original vio a Kate Jackson, Farrah Fawcett y Jaclyn Smith como detectives privados trabajando para la Agencia Charles Townsend, ocultándose para descifrar crímenes nefastos. El espectáculo fue un éxito instantáneo y continuó durante cinco temporadas. En la década de 2000, dos películas exitosas vieron a Drew Barrymore, Cameron Díaz y Lucy Liu llevar a los Ángeles de Charlie a la pantalla grande. Ahora, 16 años después de la última película de Los Ángeles de Charlie, Banks quería crear algo que traería la comedia y la aventura de la serie original, pero que también reflejara un mundo cambiado y el lugar cambiado de las mujeres dentro de él.

Lucy Liu, Cameron Díaz y Drew Barrymore fueron "Los Ángeles de Charlie" de la década de 2000. Foto: Difusión

Banks imaginó un mundo en el que la Agencia Charles Townsend existe desde 1976. ¿Cómo sería esa agencia después de 43 años de éxito? Ella imaginó un poderoso conglomerado internacional, con puestos de avanzada en todo el mundo, con diferentes equipos de ángeles que luchan contra el crimen en los siete continentes. Ya no es solo una operación de Los Ángeles, los Ángeles de Charlie ahora están protegiendo al mundo entero, en secreto. “Vivimos en el mismo universo, en la misma línea de tiempo, que todo lo que había pasado antes”, dice Banks. Continuar esa línea de tiempo significaba crear un equipo completamente nuevo de Ángeles. “Me siento muy capacitado para reunir a tantas personas para contar la historia de no una, no dos, sino tres protagonistas femeninas”.

Banks ha sido durante mucho tiempo una de las actrices cómicas más respetadas de Hollywood, convirtiéndola en la directora perfecta para capturar la camaradería alegre, divertida y a menudo humorística del equipo de Charlie's Angels. Un nuevo y emocionante desafío para Banks fue abordar la acción que va de la mano con eso. Banks se arrojó a ella con enorme entusiasmo, estudiando a los grandes de la acción y dejando volar su imaginación con ideas para crear las piezas visualmente más espectaculares posibles. #Yo mismo escribí tres de las secuencias de acción”, dice Banks. “Los escribí, los guioné, los diseñé”.

"Los Ángeles de Charlie". Foto: Captura de Youtube.

Stewart dice que le encantaba que Banks hiciera la acción no sobre la agresión sino sobre la protección. Nadie estaba interesado en representar la violencia por el bien de la violencia. “Todo lo que hacemos es sobrevivir y salvar la vida de los demás”, dice Stewart. “Cada bala se tiene en cuenta. Todo lo que hacemos es defensivo. Somos la fuerza menos ofensiva”.

Los Ángeles de Charlie llevarán a su audiencia a una aventura llena de acción alrededor del mundo, en dirección a lugares exóticos desde Río hasta Estambul mientras los Ángeles luchan para hacer del mundo un lugar más seguro. Promete ser un placer para los fanáticos de las series y películas originales, así como un nuevo mundo emocionante para los nuevos en los Angels.

El joven Noah Centineo también se suma a esta nueva película de "Los Angeles de Charlie". Foto: Entertainment Weekly

Elizabeth Banks sabe que su versión de los Ángeles de Charlie servirá de inspiración a las mujeres jóvenes, tal como la inspiraron las versiones anteriores. Banks es su actual portador de la antorcha, pero no el último. “Todas las mujeres que hacemos esto estamos paradas sobre los hombros de las mujeres que vinieron antes”, dice, “y proporcionaremos el andamiaje para el próximo grupo de mujeres”.