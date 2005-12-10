Zambia para de sufrir

AFP

La Iglesia Universal del Reino de Dios ("Pare de sufrir") fue prohibida en Zambia.

El país africano prohibió las actividades de esta iglesia evangelista al sospechar que realiza prácticas de satanismo y sacrificios humanos. El ministerio del Interior dio un plazo de siete días a los dos líderes brasileños para que abandonen el país, después de anularles sus permisos de trabajo.

Miles de habitantes arremetieron contra la iglesia en Lusaka, capital de Zambia, rompiendo cristales y lanzado piedras contra vehículos a raíz del rumor de que dos personas habrían sido secuestradas y sacrificadas en los locales de la iglesia.

También incendiaron edificios pertenecientes a la Iglesia Universal del Reino de Dios, antes de dirigirse a su catedral, construida recientemente.

El grupo religioso anunció que apelará ante la Justicia.