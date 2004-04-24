¿Y la reconstrucción?

AFP

El fuerte deterioro de la situación en Irak, donde han recrudecido últimamente los combates y los secuestros de extranjeros, pone en riesgo la reconstrucción de ese país, anunciada con toda pompa hace un año, tras la caída de Bagdad.

Cada día más, los trabajadores y contratistas extranjeros son blanco de la guerrilla iraquí, que hasta hace poco dirigía sus ataques sólo contra las tropas de la coalición y las fuerzas de seguridad iraquíes.

Entre los secuestrados hubo al menos siete estadounidenses empleados de Kellog Brown and Root, una subsidiaria del grupo petrolero y de servicios norteamericano Halliburton, que estuvo dirigido por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, hasta el año 2000, cuando se unió a la campaña electoral de George W. Bush. Hasta el 20 de abril, 33 empleados de Halliburton habían muerto en Irak desde el comienzo de la invasión.

El incremento de los secuestros de extranjeros y los ataques contra los iraquíes que trabajan para las fuerzas de la coalición no puede más que echar por tierra la ya muy frágil confianza de los inversionistas internacionales.

El creciente clima de inseguridad llevó al aplazamiento del primer gran salón comercial de la era post Sadam Hussein, que debía haber abierto sus puertas la primera semana de abril en Bagdad.

Pese a las múltiples conferencias internacionales organizadas en los últimos meses por Estados Unidos en Londres, Dubai, Amán o Kuwait, para intentar atraer a las empresas extranjeras a Irak, éstas no quieren tomar el riesgo de hacer negocios en las actuales condiciones de inseguridad.

Y, ahora, ante el deterioro de la situación, las compañías extranjeras dudarán mucho en enviar personal a un país donde los secuestros se han vuelto moneda corriente.

Sobre todo porque las empresas de los países que se opusieron a la guerra son las que menos tienen para ganar con la reconstrucción, ya que por decisión de Washington los contratos más redituables han sido otorgados a empresas estadounidenses.

El Congreso de Estados Unidos ha asignado 8.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irak, pero las empresas extranjeras han tenido acceso sólo a subcontratos por escaso monto, que recaen frecuentemente en firmas poco conocidas. Los proyectos más importantes están en manos de Halliburton y de la corporación Bechtel, también estadounidense.