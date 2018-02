Viaje a una tierra plana

Christian está enojado. Se frota la barba con todos los dedos. En Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), el cohete Falcon Heavy ha salido de su plataforma entre aplausos y cánticos. Escala el cielo hasta que parece curvarse en su trayectoria. Luego aparece una animación del recorrido y tomas de una cámara vibrante, adherida al lateral del cohete. Atraviesa la atmósfera e instantes después se libera un auto en el espacio, rojo y con un maniquí astronauta a bordo. La Tierra queda de fondo, completamente esférica.

"Es ridículo", opina Christian. "Es la ridiculez más grande de los últimos años. Un descaro. Indignante. En el supuesto de que sea cierto, ¿para qué mandar un auto al espacio? Se están riendo en nuestra cara".

Para él, el Falcon Heavy, el auto y en especial la Tierra esférica son una puesta en escena, una serie de efectos especiales, con muchos capítulos y actores que, en el error o en la impostura, tienen al mundo engañado. Del elenco participan Galileo y Newton, Colón y Magallanes, pero sobre todo la NASA y Discovery Channel.

La Tierra bola que se vio durante el "lanzamiento" de Fake X es claramente un fondo agregado digitalmente. ¿Dónde están las estrellas, las rocas espaciales o los miles de satélites que supuestamente orbitan alrededor de la Tierra? La gente solo cree que es real porque sale en TV. pic.twitter.com/WNxKkzJfpH — Oliver Ibañez (@Oliver_Youtube) 7 de febrero de 2018

Músico tecladista, orfebre y fan de las cámaras de video y los telescopios, Christian no está solo. El lanzamiento del Falcon Heavy este martes lo vio por streaming en su casa de Las Toscas (Canelones) y en chat con otros colegas de Uruguay y la región con quienes comparte el escepticismo y una idea que los apasiona. Ellos creen, no creen, ellos "saben" que la Tierra es plana.

Aunque suene raro a esta altura de los acontecimientos, desde 2015 en adelante, el movimiento terraplanista gana simpatizantes. Muy activos en redes sociales y en YouTube, hay varias sociedades de la Tierra plana: la más conocida (Flat Earth Society) tiene más 100.000 seguidores. El canal de YouTube del argentino Iru Landucci suma casi 40.000 suscriptores. Especialista en animación, es el referente del terraplanismo en la región. En Uruguay, hay un grupo de Facebook que suma 581 integrantes. "Nivel plano" es un canal y grupo de WhatsApp con 106 miembros.

Lo primero que niegan es ser de una religión o secta. De hecho, Christian, Iván y Mario Aramendi (solo él autoriza publicar su apellido) se ven cara a cara por primera vez para esta entrevista. Su contacto ha sido por internet, donde la forma de la Tierra vuelve a ser tema: por lo menos hay 5,5 millones de videos en YouTube con pruebas y contrapruebas, burlas y contraburlas.

En Uruguay, el asunto ya calienta la sobremesa del asado. Peor que el fútbol, una polémica sobre la estructura del planeta puede ser encarnizada, sin medias tintas.

Tierra caliente.

"Cuando la gente escucha Tierra plana, enseguida nos tratan de locos o ignorantes", comenta Aramendi. También es músico. Tiene 58 años y se dedica a trabajos de sanitaria y electricidad.

En su familia ha disputado acalorados debates. Como docente de biología, su hermano es un hombre de ciencia y apenas escuchó las ideas de Mario, lo descalificó. "No podemos tener una conversación. Siempre responde con soberbia".

Aquiles Cladera corta aún más grueso. Así define el secretario de la Asociación de Aficionados a la Astronomía (AAA) a los terraplanistas: "Mi opinión es que son un grupo de delirantes". Aclara que no emplea ese calificativo en términos peyorativos, sino "estrictos". "Estoy cansado de que en Uruguay se trate como genios incomprendidos a personas que dicen disparates".

Para este informe, fue imposible concertar una polémica presencial entre los terraplanistas y representantes de la AAA, porque los últimos lo consideraron "gastar pólvora en chimangos". El físico uruguayo Gonzalo Tancredi, profesor de Astronomía en la Facultad de Ciencias y descubridor de asteroides, también descartó un encuentro. "He tenido experiencias bizarras, pero esta prefiero evitarla". De todos modos, dio su versión sobre algunos de los argumentos terraplanistas.

Si bien se puede vivir sin tener una convicción respecto a que la Tierra sea esférica, plana o cúbica, para el habitante no especializado parece un debate perturbador. ¿En serio no es un asunto cerrado? ¿No fueron suficientes 2000 años de observación para tener una idea absoluta, que todos avalen? ¿Puede haber una conspiración de la que participen varias generaciones?

Tierra bajo la lupa.

La suposición de que la Tierra es plana implica un llamado a la simpleza frente al modelo de una Tierra no solo esférica, sino que está inclinada y girando a 1.600 km/h sobre sí misma y a 107.000 km/h alrededor del Sol. A su vez, el sistema solar se desplaza a otra velocidad sideral (800.000 km/h) dentro de la galaxia entre millones de un universo que se expande más y más y más.

Ante tal inmensidad, la NASA necesitaría más y más dinero para continuar investigando los misterios de un hábitat esquivo y complejo: esta sería la motivación material para la conspiración.

En cambio, los terraplanistas plantean un mundo más modesto. Para ellos, la Tierra es un plato redondo, quieto y bordeado por una capa de hielo que llamamos Antártida. "Si nos parece que estamos quietos y en un plano, debe ser cierto. Confiemos en lo que nos dicen los sentidos", argumenta Christian. El cielo sería una cúpula de actividad eléctrica. Las estrellas y el Sol actúan como bombitas que giran con velocidades e inclinaciones explicativas del día y la noche y las respectivas estaciones. Para todos los fenómenos que el esfericismo explica (eclipses, ciclos de la Luna, constelaciones...) los terraplanistas tienen explicaciones alternativas, referidas a la electricidad.

"¿Y quién paga esa cuenta de UTE?", bromea Aquiles Cladera al conocer la teoría. "La NASA no solo engañó a los bobos que vivimos ahora, sino que lo hizo para atrás. Engañó a Aristóteles y a Magallanes. Es retroactivo el engaño", agrega.

Con la referencia de WikiLeaks o el destape de Snowden, la ciencia estima que no podría haber una conspiración global que dure más de cuatro años. Alguien hablaría.

Pero los terraplanistas consideran ingenua esta conclusión. ¿Se supo alguna vez cómo hizo David Copperfield para "volar"? Para este movimiento, agrupaciones misteriosas como la masonería mueven los hilos de la conspiración y ellos sí serían capaces de mantener secretos por siglos.

El principal argumento terraplanista radica en la desconfianza sobre las fotos de la Tierra esférica. "Las imágenes son trucadas", opina Mario. En YouTube se hacen una fiesta con supuestos errores de montaje y retoque digital. También denuncian presencia de "burbujas" en videos emitidos desde el espacio, incluidos los del Falcon Heavy del martes. Proliferan las sospechas de que serían grabados con astronautas- actores en el agua. Los satélites no orbitan y tampoco la Estación Espacial que sería un estudio de TV. Ni hablar de que no creen que el alunizaje de 1969 haya sido real.

Iván es de San José. Ahora está desempleado, pero se dedica a la construcción. Conoció el terraplanismo por YouTube. "Yo venía mal con el sistema en general y al enterarme de estas ideas, me cerró todo".

Según los terraplanistas, la versión esférica "inferioriza" al hombre en la Tierra, lo reduce a un pixel en el cosmos. "¿Cómo que no somos nada? Cada vez que escucho eso, me rechina", niega Iván con la cabeza.

Cladera piensa que ciertos hombres pueden sentirse insatisfechos con sus vidas y se autoconvencen de que dentro suyo hay un gran genio que el poder dominante ha censurado. Iván se defiende: "No entendemos las agresiones. Solo queremos investigar esto por nuestra cuenta. Cualquiera habla de Ovnis o abducción extraterrestre y no se lo descalifica como a nosotros".

Tampoco hay una foto que muestre el plato desde el espacio, ni testimonios sobre qué habría tras la barrera de hielo. Si nos caeríamos o empieza la tierra de los "white walkers" como en Game of Thrones.

El estadounidense Mike Hughes fabricó un cohete para tomar él la ansiada foto. Pero cuando intentó lanzarse fracasó por razones técnicas, de permisos o de presupuesto. El rapero B o B junta fondos para enviar una sonda "independiente" capaz de tomar la imagen. Necesita de un millón de dólares y lleva colectados US$ 6.878.

Mario está dispuesto a cambiar de opinión si ve una foto de la esfera original. "Ahí nos tapan la boca". También hace otro pedido: "No queremos convencer a nadie. Solo que no nos traten de locos".

El físico Gonzalo Tancredi opina sobre los terraplanistas Gonzalo Tancredi

​



"No hay una foto original que muestre a la Tierra esférica desde el espacio"

No es verdad. El satélite Goes, entre otros, transmite en tiempo real fotos que muestran la curvatura. Es verdad que algunas fotos de divulgación científica son editadas, pero para resaltar colores, no en sus formas. La fotografía en el espacio tiene sus particularidades porque cambian las condiciones lumínicas en relación a la Tierra.

"No se comprobó que la Tierra se mueva"

Falso. El péndulo de Foucault demostró la rotación de la Tierra en 1851 y lo sigue haciendo.

"La ley de la gravedad no ha sido comprobada".

Si no nos convence la caída de las manzanas de los árboles, se experimentó colocar en tubos al vacío una pluma y una piedra y ambos caen a la misma aceleración. Es decir, solo la gravedad lo puede hacer.

"El horizonte es plano. Desde Colonia no se podría ver Buenos Aires si fuera curvo".

Desde Colonia se ven los edificios más altos de Buenos Aires, justamente por la curvatura de la Tierra.

"Las rutas de los aviones son rectas, no elípticas".

Los aviones vuelan en una esfera haciendo el camino más corto entre su punto de origen y de destino. No es una línea recta, aunque pueda tener esa apariencia para el pasajero.

"La Tierra esfera es una conspiración y transmite un mensaje que empequeñece al hombre".

La pequeñez del planeta en el Universo es fruto de los hallazgos de los último siglos. No podemos negarlo ni ocultarlo.