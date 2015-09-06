"Usan armas para propagar temor

El jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, dijo a El País que se espera que se apruebe la reglamentación de la ley de armas para comenzar a trabajar con el fin de sacarlas de mercado ilegal y destruirlas.

—¿Afecta el trabajo policial el hecho de que aún no se haya aprobado la reglamentación de la ley de armas?

—Sí, por supuesto. A los efectos operativos hay una serie de situaciones vinculadas a cómo realizar los procedimientos y las comunicaciones que hasta ahora no están pudiendo ser utilizadas. Hay detalles que hacen al tema de la incautación y de las diferentes formas de consulta sobre los registros que van a cambiar al aprobar la reglamentación de la ley, pero hasta ahora hay una aplicación parcial de la misma. Las herramientas que se tenía previsto utilizar a partir de la ley no están completas hasta que no salga la reglamentación.

—¿Demoró más de lo previsto?

—Es un tema bastante sensible el de las armas. La tramitación, la forma en la que se van a registrar, dónde van a estar esos registros, el procedimiento legal de quiénes van a poder tener acceso a las armas, y en qué condiciones, es complejo, pero lo tenemos que tener completo para hacer los operativos.

—La falta de la reglamentación no permite, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa controle a quienes tienen más de cinco armas. ¿A la Policía en qué le afecta puntualmente?

—A nosotros nos afecta el control efectivo en la vía pública, esa es la parte más importante. Porque nosotros muchas veces en los procedimientos de control que realizamos, encontramos muchas armas, pero como la reglamentación aún no fue aprobada, no podemos aplicar totalmente las disposiciones.

—¿Cómo están actuando ahora en esos temas? ¿Con qué criterio?

—Ahora, en caso de que el arma esté limada o tenga aspectos irregulares, está claro cómo actuar. No hay dudas y actúa la Justicia. Pero en el caso de las armas que aparecen sin estar registradas, las que no están requeridas, las que no fueron denunciadas como robadas y las que no se sabe por dónde ingresaron al país, quedan en otro plano, porque todavía no constituyen un elemento de delito. Una persona puede andar armada sin una justificación, sin tener realizado el trámite legal correspondiente, y no hay un elemento que nos determine un delito. Nos falta regular ese aspecto.

—¿La Policía de Montevideo tiene la expectativa de que la regulación esté pronta en el corto plazo?

—La idea es que tengamos todas las herramientas jurídicas para aplicarlas en los procedimientos que hacemos, tanto en los que son en la vía pública en el marco de controles, como en los allanamientos.

—¿Sacar las armas de la sociedad sigue siendo un objetivo primordial?

—Ese es el objetivo, disminuir la cantidad de armas en situación irregular e impedir que las armas en situación regular sean utilizadas por los actores criminales.

—En los últimos días se vieron casos en los cuales los delincuentes apelaron a disparar incluso sin tener resistencia, como el crimen del pizzero o el del taxista. ¿Les llama la atención?

—Ese es otro aspecto. Indudablemente que el hecho de poseer un arma para cometer el delito es un tema, pero lo que ha cambiado es la actitud del criminal. Eso corresponde a otra situación y no sólo al tema de poseer un arma. Corresponde a la actitud y a la conducta, porque aplican violencia para ejecutar el acto mucho más rápido y teniendo menor resistencia de parte de la víctima. Eso es consecuencia del despliegue y de los tiempos de respuesta que tiene hoy la Policía: el individuo trata de cometer el delito lo más rápido posible para alejarse del lugar y no ser capturado.

—¿Significa entonces que el arma antes era sólo para amenazar y ahora ya desde el comienzo el delincuente piensa utilizarla?

—Ahora es para reducir, amedrentar y para propagar el temor a los efectos de que si lastimo a la persona, voy dejando el mensaje de que estoy dispuesto a todo, y de que me tienen que entregar lo que pida o hacer lo que diga. Ahí hay un elemento que cambia el uso del arma.

—¿Qué hipótesis manejan respecto a cómo se consiguen las armas?

—Indudablemente hay un tráfico interno de armas que son obtenidas de diversas maneras. Algunas tienen que ver con una venta, otras con falta de controles adecuados por parte de quien las provee, y otras provienen de otros delitos, como hurtos a fincas donde hay armas o rapiñas. De esas maneras se nutren para los fines que tienen.

—¿Se puede dimensionar el tamaño de ese mercado interno?

—En realidad no. La ley de armas trata justamente de registrar y dimensionar todo eso. Se pretende que a partir de ahí se comience a trabajar para sacar armas del mercado ilegal y destruirlas.

"Mario Layera" - Jefe de Policía de Montevideo