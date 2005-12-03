Unidos por la noticia

AFP

El empresario Samuel Doria Medina, candidato de centroderecha y tercero en las encuestas para la elección presidencial boliviana del 18 de diciembre, podría convertirse en elemento clave para romper la polarización entre el derechista ex presidente Jorge Quiroga y el favorito socialista Evo Morales.

Quiroga incluso ha llegado a reclamar el retiro de la postulación del empresario, "porque lo único que se logra es fragmentar el voto, dividirlo y permitir que el MAS, el partido de Morales, logre, con una votación menor, tener alguna opción de pelear por la presidencia".

"La propuesta de Quiroga obedece a una actitud nerviosa porque sabe que va a perder", replicó un vocero de Unidad Nacional, el partido de Doria Medina. "Quiroga debió dar el primer paso y renunciar a su candidatura porque las encuestas muestran que no será primero y comienza a descender".

En el más reciente sondeo de la red de televisión privada Unitel, Evo Morales obtuvo el 33% de la intención de voto, mientras que Quiroga obtuvo un 27%, casi 2% menos que en la anterior medición. La muestra reveló también un descenso del apoyo a Doria Medina, que en menos de un mes bajó más de cuatro puntos, de 16,5 a 12%.

Según los analistas, las declaraciones de Quiroga podrían favorecer al empresario, que en los papeles estaba destinado a lograr una minoría que, sin embargo, será decisiva para la gobernabilidad. La Constitución prevé que si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos válidos, el Congreso deba dirimir en una segunda vuelta entre los dos más votados.

De acuerdo al politólogo Marcelo Varnoux, la polarización política desnuda un escenario de ingobernabilidad: "lo que se está planteando hasta ahora es que va a ser bien difícil gobernar en el Parlamento". Desde que se instauró la democracia en 1982, todos los presidentes fueron elegidos en segunda vuelta parlamentaria con necesidad de acuerdos políticos.

El candidato presidencial del Movimiento Indígena Pachacuti, de izquierda, Felipe Quispe, también criticó a Quiroga por pedir el retiro de Doria Medina. Dijo que Quiroga está desesperado: "la población ya lo conoce y sabe qué tipo de gente es", declaró.

Doria Medina es un conocido empresario del cemento que fue secuestrado en noviembre de 1995 en una céntrica avenida de La Paz y liberado 45 días después previo pago de un rescate de más de un millón de dólares. Ese dinero habría permitido organizar la operación de asalto a la residencia del embajador de Japón en Lima, el 17 de diciembre de 1996, a cargo de la guerrilla peruana Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, liderado por Néstor Cerpa Cartolini.

Ministro en varios gobiernos, Doria Medina fue candidato a la vicepresidencia en 1997 en la fórmula del ex mandatario socialdemócrata Jaime Paz Zamora.