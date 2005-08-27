Un mundo de pobres

afp

Más de la mitad de la población mundial vive con menos de dos dólares al día, el límite de pobreza fijado a nivel internacional, según datos publicados este martes por un instituto de investigaciones de Estados Unidos.

Alrededor de un tercio de las personas que viven en zonas rurales no tiene acceso al agua potable, y la taza de mortalidad infantil en África es 15 veces superior a la de los países desarrollados, según la Oficina de Referencia de la Población en su informe 2005.

Los países más desarrollados usan cinco veces más energía por persona que los países menos desarrollados. América del Norte utiliza ocho veces más energía por persona que América Latina.

En Tanzania 73% de la población vive con menos de dos dólares al día, sólo 20% de las mujeres casadas en edad de procrear utiliza métodos anticonceptivos, y apenas el 62% de su población rural tiene acceso al agua potable. La esperanza de vida en ese país es de 44 años, debido a la elevada incidencia del sida.

"No se puede reducir la pobreza si un gran número de personas no tiene acceso a servicios básicos como la salud y el agua potable", dijo el presidente del instituto, Bill Butz.

A comienzos de julio de 2005, los miembros del G8 anunciaron la duplicación para el 2010 de la ayuda al desarrollo en los países pobres, llevándola a 50.000 millones de dólares.