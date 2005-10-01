Un millón de multa

AFP

El club checo Sparta Praga fue condenado a jugar su próximo partido por la Liga de Campeones a puertas parcialmente cerradas y además pagar una multa de 32.000 euros (casi 1.000.000 de pesos) a causa de cantos racistas de sus hinchas, informó la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

Los hinchas de Sparta Praga situados en algunas tribunas del estadio entonaron cantos racistas el pasado 14 de setiembre, cuando el equipo enfrentró al holandés Ajax por la Liga de Campeones, insultando especialmente al atacante holandés Ryan Babel.

Las tribunas donde los hinchas estaban acomodados estarán cerradas al público en el próximo partido de Sparta Praga, cuando enfrente al inglés Arsenal el 18 de octubre.