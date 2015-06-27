Un foco de conflictos, contaminación e inseguridad en el barrio Atahualpa

Es martes, son las cinco de la tarde. Una de las ocupantes sale del apartamento en busca de su hijo, que está en la escuela. En la esquina, dos jóvenes conversan, tranquilos. A pocos metros, unos niños juegan al cordoncito con una pelota agujereada. Otra vecina riega las plantas.

Nada hace pensar que allí, en la intersección de Pantaleón Artigas e Ipiranga —barrio Atahualpa—, esté uno de los conflictos que más inquieta a la Defensoría del Vecino de Montevideo.

Hace dos meses mataron a una persona transexual en la puerta de uno de los 19 apartamentos que están ocupados. Es un complejo abandonado hace más de 10 años. Todo comenzó cuando la propietaria se fue del país —luego falleció— y dejó la potestad a su escribana. Con el tiempo, y ante la falta de mantenimiento, los inquilinos comenzaron a irse. Y en su lugar llegaron los ocupantes. De a poco.

"Una cosa es por Ipiranga", aclara una vecina para explicar que allí son familias ocupantes que, simplemente, "buscan una solución habitacional". Otra historia "es por Pantaleón Artigas". Dice que allí "hay de todo". Por las noches intenta no salir de su casa y cada tanto llama para que limpien la vereda lindera. Por eso en el barrio juntaron firmas y, ante la inoperancia de las autoridades, pidieron asesoramiento al ombudsman.

En lo que va del año, la Defensoría recibió 10 reclamos por viviendas ocupadas que afectaban a los vecinos. Son 10 situaciones diferentes con un común denominador: acumulación de basura, pasaje de humedad a las fincas linderas y sensación de inseguridad. "Detrás de estas irregularidades tenemos contaminación ambiental y un problema para la salud", cuenta Elena Goiriena, de la Defensoría.

Desde 2009 el ombudsman de la capital lidia con estas situaciones. La primera queja fue el histórico edificio de Comaec, en Bulevar Artigas y Maldonado.

Foto: Darwin Borrelli.

Viviendas Desaprovechadas en la Capital