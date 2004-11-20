Un continente pacífico

AFP

La región de América del Sur gasta en defensa un promedio del 2% de su Producto Bruto Interno (PBI), lo que representa el porcentaje más bajo del mundo y tan sólo el 4% del presupuesto militar de Estados Unidos, reveló en Buenos Aires el Centro de Estudios Nueva Mayoría (CENM).

Los países sudamericanos juntos gastan anualmente unos 20.000 millones de dólares, cifra que también representa la mitad de lo que invierte Francia, lo mismo que Arabia Saudita y un 50% de lo que gasta India, reveló en rueda de prensa el presidente del CENM, el analista político Rosendo Fraga.

"América del Sur es la región del mundo de menor importancia estratégica para Estados Unidos y, a la vez, la que menor grado de acompañamiento le dio en la invasión y guerra en Irak", dijo Fraga.

Fraga presentó a corresponsales extranjeros el llamado Balance Militar de América del Sur, un voluminoso estudio comparativo de la situación de las fuerzas armadas en los últimos años en la región.

En vísperas de la VI Reunión de los Ministros de Defensa del continente americano, que comenzó el martes pasado en Quito, Fraga dijo que "no necesariamente las Fuerzas Armadas intervendrán en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, debido a que esta decisión queda librada a cada país".

Que los ejércitos sudamericanos acepten ese rol es la voluntad del gobierno de Estados Unidos.