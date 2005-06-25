Tú también, Marta

AFP

La justicia brasileña suspendió hasta 2008 los derechos políticos de Marta Suplicy, ex alcaldesa de San Pablo y pre-candidata del Partido de los Trabajadores (PT) a la gobernación de la mayor ciudad del país, según una sentencia publicada este martes.

La jueza Christine Santini decidió suspender los derechos a Suplicy y condenarla a pagar una multa equivalente a su salario como titular de la Alcaldía en marzo de 2003, aunque pueden interponerse recursos, por lo que el fallo no será cumplido por el momento.

Esta sentencia se enmarca en un proceso por la contratación sin licitación de la organización no gubernamental Grupo de Trabajo y Pesquisa en Orientación Sexual (Gtpos), que Suplicy fundó en 1997 y presidió de forma honoraria hasta 2000.

El Ministerio Público paulista intentó anular la contratación de Gtpos por parte de la Alcaldía en 2003, a un costo de algo más de 840.000 dólares. Se consideró que hubo favorecimiento irregular en la elección de la ONG.

Por este asunto han sido también condenados la ex secretaria de educación de San Pablo, María Aparecida Pérez, con tres años de suspensión de sus derechos, así como el Gtpos, al que el fallo impone una multa del 30% de los montos recibidos por los contratos.

Suplicy perdió en octubre de 2004 la posibilidad de reelección al ser derrotada en las elecciones municipales de San Pablo por el opositor socialdemócrata José Serra.