Tragedias y bellezas

AFP

Arko Datta, un fotógrafo indio de la agencia británica Reuters, fue el vencedor del 48º premio World Press Photo, el mayor concurso de fotos periodísticas del mundo, gracias a una imagen de una mujer postrada en una playa delante del cuerpo de un allegado muerto en el maremoto del 26 de diciembre, según anunciaron el viernes 11 los organizadores del evento.

La foto premiada fue tomada en Cuddalore, en el estado indio de Tamil Nadu, el 28 de diciembre. Los 13 miembros del jurado, presidido por el fotógrafo argentino Diego Goldberg, examinaron 69.190 fotos, enviadas por 4.266 fotógrafos profesionales de 123 países. Tanto la cantidad de concursantes como la de imágenes son un récord en el concurso, que por primera vez este año se realizó enteramente en formato digital.

El premio World Press Photo, dividido en diez categorías (desde cobertura noticiosa hasta eventos deportivos o vida cotidiana, tanto en foto individual como en fotorreportaje), es organizado por la institución del mismo nombre desde su fundación, y patrocinado por auspiciantes privados.

La World Press Photo, una institución sin fines de lucro con sede en Amsterdam, cumple 50 años de existencia en 2005, aunque el concurso no se realizó en 1959, 1961 ni 1970.

Arko Datta recibirá su premio y un cheque de 10.000 euros (unos 13.000 dólares), además de una cámara Canon EOS-1Ds Mark II, el 24 de abril en una ceremonia en Oude Kerk, una antigua iglesia anglicana transformada en centro de exposición en la capital de Holanda, donde las fotos de los laureados serán expuestas hasta el 19 de junio.

Además del primer premio, fueron galardonados 59 fotógrafos de 24 nacionalidades distintas: Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Brasil, China, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Irlanda, Israel, Italia, México, Noruega, Perú, Puerto Rico, Senegal, España, Sudáfrica, Suecia, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. ©