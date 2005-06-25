Torturadores

AFP

La justicia chilena abrió un proceso contra el general retirado Manuel Contreras y otros ocho jefes de la policía secreta del ex dictador Augusto Pinochet, acusados de ordenar la aplicación de torturas a 22 presos políticos en una prisión clandestina de Santiago.

El juez Alejandro Solís inculpó a Contreras, fundador de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), después de establecer que los agentes aplicaron tormentos físicos a los detenidos en el recinto secreto de Villa Grimaldi, en la zona oriental de Santiago, entre fines de 1974 y comienzos de 1976.

Algunos métodos utilizados por los agentes fueron la violación de mujeres, la aplicación de electricidad y la inmersión en tanques con agua, según determinó una comisión investigadora después de estudiar 35.000 testimonios.

Contreras fue condenado a 12 años de prisión el 28 de enero por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval, uno de los 1.198 presos políticos desaparecidos bajo el régimen de Pinochet.