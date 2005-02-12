Toqueteo récord

AFP

El número de mujeres víctimas de toqueteos y de acoso sexual en los trenes atestados de Tokio casi se ha triplicado en los últimos ocho años, y con 2.201 casos registrados, el 2004 alcanzó un nivel récord, informó la policía de la capital nipona, que exhortó a las compañías ferroviarias a poner en servicio vagones de uso exclusivo para las mujeres.

Esta cifra de toqueteos y abusos es superior a los 2.058 casos registrados en 2003 y a los 778 de 1996. El pasado año, 1.886 autores de estos delitos —de 14 a 80 años— fueron detenidos. Un tercio de las víctimas eran colegialas.

Keio Teito Electric Railway, un operador privado de trenes de Tokio, ofrece desde marzo de 2001 vagones reservados a las mujeres tarde a la noche.