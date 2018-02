La súplica de los colonos

Tras varias notas de prensa y un comunicado de Presidencia, todos sabemos que el hombre que el lunes increpó y llamó "mentiroso" al presidente Tabaré Vázquez a la salida del Ministerio de Ganadería, se llama Gabriel Arrieta y es un colono. Sabemos hasta dónde vive y que tiene deudas con el Estado. Lo que no todo el mundo tiene tan claro como la situación financiera de Arrieta, es qué es exactamente ser un colono o "colonizar" tierras.

El Instituto Nacional de Colonización (INC) —que este año cumple 70 años— es un ente autónomo del Poder Ejecutivo que provee a familias, pequeños productores, cooperativas y asalariados rurales de parcelas de campo para que las trabajen y vivan allí —es decir, sean colonos. Funciona como ayuda a particulares pero tiene como meta más macro revitalizar el sector agrario, que según el INC, tiende a dejar de ser rentable.

"El fenómeno de la migración campo-ciudad es mundial, no es que en Uruguay se dé especialmente porque se descuide al agro. Y como los precios de las tierras se dispararon en los últimos años, es muy difícil acceder a terrenos si no es por medio de mecanismos como este", explican fuentes del instituto.

El ente cuenta con 601.802 hectáreas en total. Un 39,6% están cedidas bajo contratos de arrendamientos, otro 38,6% en contratos de propiedad, y el restante con otro tipo de contrato (de prominente comprador, comodato, disfrute precario) o en proceso de adjudicación. Hay unos 5.200 colonos beneficiarios del instituto.

"Los colonos son el sector más vulnerable del campo, sin duda", sostiene Marcelo Nogué, miembro de la Mesa Coordinadora del movimiento Un Solo Uruguay, que desde enero reclama al gobierno una batería de medidas para ayudar al agro. "Son productores familiares de pequeña escala y están en una relación de arrendamiento permanente", señala. "Parte de los requisitos para ser colono es no contar con un capital que te permita ser como un empresario cualquiera", agrega.

A los colonos los eligen por llamado (se presentan alrededor de 700 personas por año), y se seleccionan en base a la necesidad del aspirante del predio y a su habilidad para explotarlo. "Tienen preferencia los jóvenes con hijos a cargo, arrendatarios en situación de desalojo, las unidades de producción familiares con limitantes de escala y quienes estén vinculados a organizaciones de productores familiares y asalariados rurales. Y es requisito contar con conocimientos y aptitudes suficientes para el desarrollo de la actividad agropecuaria", dicen desde el INC.

La primera forma de colonizar es siendo propietario. El instituto cuenta con una cartera de tierras que funcionan casi como terrenos privados, con la sola diferencia de que quien lo adquiera deberá primero ser aceptado como colono, y antes de venderlo tendrá que ofrecérselo al INC para que regrese a la cartera. Solo si este no quiere comprarlo podrá volcarlo al mercado.

La segunda forma de hacerse colono es por medio del arrendamiento. Estos tienen subsidios de hasta el 50% (o incluso más si, por ejemplo, el terreno se inunda) y los campos pertenecen siempre al INC. "El proceso de aplicación para esto es similar al del Ministerio de Vivienda, solo que además hay que presentar un plan productivo", dicen desde el instituto. Si se es elegido para arrendar, se firma un contrato de prueba de dos años. Si en ese período el emprendimiento agrario prospera, se firma un contrato por 10 años más y, si todo marcha bien, no hay razón para que el contrato no sea renovado.

Aunque en su misión el INC incluye promover "el bienestar del trabajador rural", estos no están del todo conformes.

Nos vemos en las urnas.

Los colonos quieren cosas. Quieren que se detengan los desalojos (el año pasado hubo cuatro, y actualmente el INC tiene abiertos 37 juicios por devolución de tierras); quieren que se les bajen los alquileres, que se les refinancien y congelen las deudas; quieren exoneración del primer año de alquiler, maquinaria financiada por el INC y unas cuantas cosas más (ver recuadro).

Sus representantes, la Mesa Nacional de Colonos (MNC) son parte de Un Solo Uruguay. Por eso, cuando supieron que Tabaré Vázquez y el Poder Ejecutivo los recibiría el pasado lunes 19 de febrero, se creyeron invitados aunque "nunca se avisó formalmente" que el presidente de la MNC, Mario Thedy, participaría de la reunión, aclara el vocero Nogué.

"Pasaron lista y Thedy no estaba, pero tampoco estaba Federico Holzmann (integrante de la Mesa Coordinadora de Un Solo Uruguay). Ninguno de los dos iba a entrar hasta que llegó Vázquez, saludó a Federico (Holzmann) y lo hizo entrar, pero a Thedy no", relata Nogué.

Thedy, por su parte, explica que gran parte del enojo que acaloró el posterior encuentro de Vázquez con los productores se debió justamente a esa negativa.

"Sale a decir que quiere reunirse con los productores chicos y 20 minutos antes no deja entrar a los colonos a la reunión", señala. En cuanto a los agravios de Arrieta al presidente, Thedy opina: "No es que respaldemos, pero entendemos, entendemos la calentura".

La semana que viene los colonos se reunirán en la colonia Tomás Berreta (cerca de Fray Bentos) para discutir "todo lo que está pasando", aunque hace poco ya elevaron una serie de propuestas al INC.

"Estamos hablando por teléfono entre nosotros, pero necesitamos vernos las caras entre todos", explica Arrieta, que desde que le dijo "mentiroso" al presidente está harto de atender a la prensa.

"Ojalá no me llamaran para hablar de esto, ojalá me llamaran para ver qué medidas va a tomar el INC para los colonos", se descarga. "Pero que quede claro, no estoy arrepentido de lo que le dije a Tabaré. Es una lástima que alguien le haya dicho nos vemos en las urnas y que se piense que somos un movimiento político. Ahí se armó una ensalada de frutas", considera.

Nos vemos en los tribunales.

"Lo más importante del lunes no fue que le dijeran mentiroso a Tabaré, lo que más destacamos es que la presidenta del INC, Jacqueline Gómez, haya accedido a reestudiar entre 20 y 25 casos de desalojo que están en proceso", subraya Thedy. "Es una buena noticia a medias, porque por lo menos accedieron a considerarlo", agrega. La detención de los desalojos es el primer reclamo de la MNC al instituto.

Los desalojos pueden darse por la falta de pago de la renta —que también consideran excesiva— o por incumplimiento de alguno de los requisitos del INC.

"Una de las condiciones es vivir en el predio. Si no están residiendo allí es una falta. O también si están subarrendando a precio de mercado, o acciones más agrarias como no rotar la tierra adecuadamente", ejemplifican desde el instituto.

En tanto, quien también podría afrontar un juicio es el propio Vázquez, ya que Arrieta, patrocinado por el acérrimo opositor del Frente Amplio, el abogado penalista Gustavo Salle, está "estudiando" demandarlo por compartir sus datos personales en la página de Presidencia "con fines espurios y de venganza", dice Salle.

—¿Y a Arrieta no lo pueden denunciar por insultar al presidente?

—¡Nadie va preso por decir la verdad! —dispara el penalista.

Por lo pronto, la Justicia debe dirimir qué ocurrirá con Arrieta y su estadía en la colonia de Kiyú en la que está viviendo.

¿QUÉ PIDE LA MESA DE COLONIZACIÓN?

Posponer temporalmente el desalojo inminente de los colonos vinculados a la Mesa Nacional de Colonos (MNC) que estén dentro de la ley y vivan en los predios. Calculan que son unos “20 o 25” casos.

Mayor control en los informes emitidos por funcionarios del Instituto Nacional de Colonos (INC), y derecho a réplica en caso de ser necesario para terminar con la “disonancia entre las resoluciones del directorio y la realidad de los colonos”.

Prever sanciones (como sumarios o presumarios) a funcionarios de INC que con malicia o intención comprobadas perjudiquen a familias colonas.



Ajustar los precios de las rentas de las tierras cedidas a “la realidad de cada fracción”, al rubro que explota, a la producción, a la potencialidad del terreno y al porcentaje de ganancia de producción.

Exoneración de renta en casos puntuales (como productores familiares que vivan en el predio y no contraten manos de obra efectiva).

Promover la compra de maquinaria financiada por el INC.

Ajustar el monto de los intereses a un índice de referencia (por ejemplo, Unidades Reajustables o Índice de Precio de Consumo).

En casos probados “de fuerza mayor”, la rebaja o eliminación de los intereses para evitar el sobreendeudamiento.

Establecer plazos “razonables” de pago de deuda que guarden una relación proporcional con el monto de la deuda.

Implementar un protocolo de acción para cuando una familia se atrase en la deuda que incluya una visita del INC para evaluar por qué se dio dicho atraso (esto está contemplado hoy en la normativa pero no se da en la práctica).

Exoneración de la renta de partes del terreno que sean improductivas (cosa que se da en la actualidad pero como excepción).

Implementar la incorporación como pago de renta en planes de refinanciación.



Crear un plan de vivienda rural exclusivo para los colonos “que se adecue a la realidad del mismo” para no comprometer la situación económica de la familia.

La creación de un fondo solidario administrado conjuntamente entre el INC y las organizaciones vinculadas al INC, que se financiará con el porcentaje de IRPF a la renta de arrendamiento rural.

Promover la descentralización de las sesiones del directorio del INC en el interior del país. *Extraído del documento de la MNC elevado al INC.