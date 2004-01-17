Soros contra Bush

AFP

El magnate húngaro-estadounidense George Soros, dueño de una fortuna valuada en 7.000 millones de dólares, afirmó que el "proyecto central" de su vida durante este año será tratar de impedir que George W. Bush sea reelecto presidente de Estados Unidos en noviembre. Y está dispuesto a invertir millones para lograrlo.

"Estoy listo para respaldar con dinero mis palabras", dijo Soros, de 74 años, durante el lanzamiento de su nuevo libro, La burbuja de la supremacía estadounidense, buena parte del cual está dedicado a criticar la política exterior de Bush.

El magnate ya donó varios millones de dólares a organizaciones opuestas a Bush: entregó diez millones a America Coming Together, que intenta lograr que más gente vote en Estados Unidos, y 2,5 millones a Moveon.org, un grupo que realiza una campaña en internet para oponerse a la guerra en Irak y muchas de las políticas del presidente.

"La de 2004 no es una elección cualquiera. Es un referéndum en torno a la doctrina Bush", dijo Soros.

"El futuro del mundo está en cuestión", agregó. "Podemos desinflar la burbuja antes que haga más daño o podemos apoyar la doctrina Bush y sufrir las consecuencias".