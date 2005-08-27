Solución a la guatemalteca

AFP

El gobierno de Guatemala pedirá perdón públicamente por el secuestro, asesinato y desaparición de 11 estudiantes universitarios en agosto de 1989, pero los familiares de las víctimas exigen que sea el presidente Oscar Berger quien personalmente haga el desagravio.

El acto público de solicitud de perdón, que estaba previsto para el miércoles 24, fue pospuesto para el lunes 29, cuando estará encabezado por el vicepresidente Eduardo Stein.

El asesinato y desaparición de los universitarios ocurrió durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990), quien ahora busca desde el Congreso reformar la constitución para poder optar nuevamente al cargo.

Esta será la tercera vez que el gobierno de Berger pide perdón por violaciones a los derechos humanos registradas durante la pasada guerra interna (1960-96).