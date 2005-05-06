Sobresueldos menemistas

AFP

Un antiguo asesor del ex ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, confesó que durante el gobierno de Carlos Menem ministros y colaboradores cobraban suculentos y arbitrarios sobresueldos secretos.

"Cuando estaban en los ámbitos académicos (los funcionarios de Economía) hablaban de la necesidad de un buen presupuesto público, pero resulta que en el poder recibían unos sobresueldos suculentos y totalmente arbitrarios", manifestó Enrique N’Haux a radio Mitre. N’Haux fue asesor del directorio del estatal Banco Nación.

La investigación por los pagos de sobresueldos recibió en los últimos días un fuerte impulso a raíz de una denuncia hecha desde la prisión por María Julia Alsogaray, emblemática ex funcionaria menemista.

En una carta abierta Alsogaray, única ex funcionaria del gobierno de Menem presa por corrupción, aseguró que en la década menemista los ministros cobraban sobresueldos de hasta 100.000 pesos (por entonces igual suma en dólares), y a los subsecretarios les daban unos 30.000.