Selva en peligro

AFP

La deforestación en la Amazonia brasileña afectó 23.750 kilómetros cuadrados entre agosto de 2002 e igual mes de 2003, un aumento de 2% respecto a los 12 meses previos. Y aunque su avance se enlenteció, ya que en el período anterior había crecido 27%, las autoridades aún la consideran excesiva.

"Aunque el ritmo de deforestación se frenó, aún es elevado e intolerable", dijo la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

"Hoy, por primera vez, se tiene una política de Estado y no sólo ministerial", agregó, en alusión a un plan de protección de la Amazonia presentado el 15 de marzo, que tiene un presupuesto de 140 millones de dólares e involucra a 11 ministerios.

Según el ministerio de Medio Ambiente, las principales causas de la deforestación en la Amazonia son la ganadería, el cultivo de soja, la tala indiscriminada y las obras de infraestructura, sobre todo la construcción de carreteras.

Silva indicó que las tierras más deforestadas son del Estado, por lo que se intentará catastrar y regularizar 30 millones de hectáreas este año y se pondrán bajo el régimen de protección integral otros ocho millones.