Secreto nuclear revelado

El País
El País
28/02/2004, 00:22
AFP

El israelí Mordehai Vanunu, condenado a 18 años de cárcel por haber entregado a un diario extranjero informaciones secretas sobre el arsenal nuclear de Israel, será sometido a un régimen de libertad vigilada cuando salga de la prisión, el próximo mes de abril, indicó este martes la presidencia del Consejo israelí.

Vanunu, de 49 años, ex técnico del centro nuclear de Dimona, en el sur de Israel, fue condenado en 1986 a 18 años de prisión por haber proporcionado informaciones, fotos y croquis sobre el arsenal atómico secreto israelí al semanario británico Sunday Times.

Vanunu fue llevado con engaños de Londres a Roma, donde agentes del Mossad, el servicio secreto israelí, lo secuestraron y llevaron clandestinamente a Israel, donde fue juzgado en secreto y condenado por espionaje.

El diario israelí Yediot Aharonot informó hace poco que los servicios de seguridad israelíes han decidido vigilar a Vanunu y prohibirle que dé entrevistas a la prensa o que se ponga a escribir un libro.

Según expertos militares extranjeros, el Estado judío ha fabricado más de 200 bombas atómicas desde fines de los años 60. Israel nunca ha confirmado ni ha desmentido tener en su poder armamento atómico.

