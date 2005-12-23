Temas del día:
El País Qué pasa

Se extingue el chocho

El País
El País
22/12/2005, 23:56
AFP

Más de 15 lenguas indígenas, de las 62 que se hablan en México, están en riesgo de desaparecer por actitudes de discriminación, entre otras causas, advirtió el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

"Únicamente mediante el uso cotidiano de las lenguas indígenas, la erradicación de actitudes discriminatorias en contra de los hablantes de dichas lenguas y la transmisión de esa riqueza cultural de padres a hijos, será posible evitar su desaparición", aseguró Fernando Nava, director del Inali.

Entre las lenguas amenazadas están el chocho, chontal, tequisla, cucapá, cuicateco, huave, huichol, ixcateco, kiliwa, kumyay, matlatzinca, oluteco popoluca, paipai, pápago, pima, tlahuica y zoque.

México tiene 12.000.000 de indígenas, que representan el 13% de su población.

