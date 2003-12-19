Revés para Berlusconi

AFP

El primer ministro italiano Silvio Berlusconi sufrió un duro revés político y de imagen el martes 16 tras la decisión del presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, de rechazar la ratificación de la ley de reforma del sistema televisivo, por considerar que favorece a su imperio mediático.

Según un documento divulgado por Ciampi, algunos artículos de la ley contradicen la Constitución y afectan el pluralismo de la información, ya que favorecen la concentración de los medios de comunicación en las manos de pocas personas.

La ley había sido aprobada el 2 de diciembre por el Senado y tenía que entrar en vigor después de su ratificación. Ahora deberá ser examinada nuevamente por el Parlamento por disposición presidencial.

La llamada Ley Gasparri, por el nombre del autor, Maurizio Gasparri, ministro de Comunicaciones, abre entre otras el camino para la privatización parcial de la célebre y poderosa televisión pública, la Radio y Televisión Italiana (RAI), que es la mayor competidora de las tres cadenas de televisión privadas de Berlusconi, Italia 1, Canale 5 y Rete 4.

Berlusconi está ante dos caminos: o tiene en cuenta las observaciones del presidente y modifica algunos aspectos de la ley, o somete a votación la ley tal como está por el Parlamento, en donde cuenta con una cómoda mayoría, lo que provocaría una crisis institucional sin precedentes en Italia.