Muchos reproches, algunas propuestas, varias marchas y escándalos en la puja por el poder 

30/6 Fórmula blanca, triunfo de Talvi y avance maninista

Fue una noche de sorpresas. En el Frente Amplio, como era previsible, ganó Daniel Martínez, y lo hizo por el 42% de los votos. En segundo lugar se colocó Carolina Cosse, con el 25%, y muy cerca de ella Oscar Andrade, con el 23%. Poco antes de que se difundieran los resultados oficiales, Cosse dijo que sería bueno que la fórmula se conformara entre los precandidatos, lo que era lo mismo a decir que ella debía ser la aspirante a la vicepresidencia, puesto que el Frente Amplio ya había acordado que habría paridad de género. Sin embargo, el festejo fue rápido y Martínez no dio noticias sobre quién lo acompañaría.

Por el contrario, la gran noticia de la noche la dio el Partido Nacional, que en una ceremonia que prometía ciertos momentos de incomodidad —por una serie de desencuentros que se habían generado con e l precandidato Juan Sartori y sus formas de hacer política—, Luis Lacalle Pou, quien logró imponerse con casi el 54% de los votos en su interna, anunció que la presidenta del directorio blanco, Beatriz Argimón, sería la elegida para completar la fórmula. En caso de que no alcanzara el 50% de los votos, Lacalle Pou tenía pensado el nombre de Carlos Moreira, intendente de Colonia que hasta la semana pasada era parte del grupo de Jorge Larrañaga.

En el Partido Colorado, Ernesto Talvi, que había prometido ganar “en la hora” la elección, cumplió y se le impuso por 54% contra 33% al expresidente Julio María Sanguinetti, luego de que este liderara por meses los sondeos. Durante esa noche, al igual que Martínez, evitó hablar de la fórmula para octubre.



La otra novedad de esa fría noche de domingo fue el excomandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y su Cabildo Abierto. El partido de Manini obtuvo casi 50.000 votos, más del 8% de la totalidad de los sufragios emitidos, posicionándose como la cuarta fuerza del país, algo que, según los sondeos, podría volver a repetirse hoy.

Daniel Martínez y Graciela Villar en la presentación de la fórmula. Foto: Fernando Ponzetto.

5/7 Martínez, tras largo peregrinaje, completa la fórmula

Los días siguientes a la elección Martínez se reunió con una gran cantidad de dirigentes frenteamplistas mujeres: la propia Cosse, Cristina Lustemberg (PAR), la exedila y miembro del sector de Mario Bergara, Graciela Villar, y la militante independiente Mercedes Clara. Esta última fue la primera en recibir una propuesta concreta del candidato, pero tras unas horas de reflexión dijo que no. La segunda opción fue Villar, que sí aceptó. En un escueto discurso la candidata dijo: “Espero que se den la oportunidad de conocerme”.

José Amorín, Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi y Robert Silva. Foto: @ernesto_talvi.

8/7 Silva va por la vice y se abre debate constitucional

Luego de que Talvi descartara a Sanguinetti como su candidato a vicepresidente y que comenzara una danza de nombres —entre los que se manejó el del excandidato a intendente de Montevideo y médico al frente de la Fundación Pérez Scremini, Ney Castillo—, se confirma que su compañero de fórmula sería Robert Silva, por entonces consejero de la ANEP en representación de los docentes.



Tras esto se abrió una polémica sobre si la candidatura de Silva era legal, puesto que el artículo 201 de la Constitución dice que los miembros de servicios descentralizados deben renunciar a su cargo 12 meses antes de las elecciones, en caso de querer postularse por un cargo legislativo. Silva va por la vicepresidencia, o sea por la presidencia del Senado, con voz y voto, de modo que de ganar los colorados se convertiría en legislador. El 23 de julio la Corte Electoral, con mayoría de votos de blancos y colorados, votó a favor de su habilitación.

10/7 Denuncian a Villar por usurpar título

Un grupo de abogados presentó una denuncia penal contar Villar por usurpación de título, advirtiendo que la candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio se presenta como sicóloga social, cuando no lo es. Villar luego dijo tener formación no universitaria en socioanálisis, sin haber terminado el liceo. Tras esto cambió su perfil en la red social Twitter, en el que se presentaba como sicóloga social.

11/7 Por falta de votos, cae la Concertación

El conteo de los votos observados confirmó que la Concertación, la alianza que utilizaron blancos y colorados para competir por la Intendencia de Montevideo en 2015 —y que planeaban revivir el año que viene—, se quedó sin posibilidades de competir. Para que el partido quedara habilitado necesitaba juntar al menos 500 votos; llegaron a 486.

18/7 La elección es entre "oligarquía y pueblo"

Ante el Plenario del Frente Amplio que proclamó la fórmula, Villar dijo que la contienda electoral era entre “oligarquía y pueblo”. Martínez luego matizó que era entre “conservadurismo y progresismo”.

27/7 Eduy21 se despega de los partidos

Con la crisis educativa como una de las protagonistas de la campaña electoral, y tras una serie de cruces entre actores del Partido Nacional y los sindicatos de la enseñanza, la organización Eduy21 salió a distanciarse de los partidos políticos, a advertir que aunque algunos candidatos abracen algunos de sus planes, ellos no apoyan a ninguno de ellos, y a exigir un acuerdo multipartidario que garantice cambios de fondo en la educación. Esto último nunca llegó a suceder.

El expresidente Sanguinetti en campaña con Pedro Bordaberry. Foto: Archivo El País

28/7 Sanguinetti y Talvi le dicen “no” a Pedro

Talvi y Sanguinetti le bajaron el pulgar a Pedro Bordaberry, que quiso abrir una lista al Senado pese a no haber participado de las elecciones internas.

El exlíder colorado anunció en abril de 2017 que no sería candidato en este 2019 y que se retiraría de la actividad política. El 16 de julio en la Cámara Alta, sin embargo, señaló que tenía “la tentación de seguir”. Tras charlar con Talvi y Sanguinetti, Bordaberry dijo a Radio Sarandí: “Si el candidato no quiere, no vas. Por más que si yo quiero, puedo ir. La intención era apoyar, pero si al que vas a apoyar no quiere, no tiene sentido”.

29/7 “Sí, es dictadura”, dice el FA sobre Venezuela

Luego de que durante la campaña hacia las internas los precandidatos y otros dirigentes del oficialismo evitaran hablar de “dictadura” para referirse a lo que sucede en Venezuela, Martínez, el expresidente José Mujica y el ministro de Economía, Danilo Astori, empezaron a utilizar esta palabra para referirse al régimen de Nicolás Maduro. Astori fue el primero, al advertir que el informe realizado por la expresidenta chilena y alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dejaba en claro que Venezuela era una dictadura. Luego Martínez escribió en Twitter: “Sí, compañero Danilo (...) El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura”. Se sumó Mujica en radio Universal: “Sí, es una dictadura”, afirmó.

El diputado Fernando Amado junto a Martínez. Foto: Marcelo Bonjour.

30/7 Amado se une al FA y apoya a Martínez

Tras la ruptura de La Alternativa (el partido formado por Pablo Mieres, Esteban Valenti y Fernando Amado, que nació y murió fugazmente), Amado, exdirigente colorado, anunció que se unía al Frente Amplio y que apoyaría la candidatura de Martínez.

El presidente Vázquez se despide por última vez de su esposa. Foto: Fernando Ponzetto

31/7 Fallece la esposa del Presidente

La primera dama, María Auxiliadora Delgado, murió de un paro cardíaco a los 82 años de edad. Se habían conocido con el presidente Tabaré Vázquez en 1956, en una kermese de los salesianos en La Teja. Todo el arco político le dio el pésame al mandatario.

4/8 El prereferéndum fracasa y la ley trans no se toca

La iniciativa del nacionalista Carlos Iafigliola, que buscaba derogar la ley trans, fracasó. En el prereferéndum no obligatorio solo el 9,9% del electorado se presentó a votar, cuando se necesitaba que lo hiciera al menos el 25% de los habilitados. En la mayoría de los departamentos sufragó solo el 10%; solo en Rivera se llegó al 25%.

Martínez y El Gucci al momento de sellar el acuerdo que luego se rompió Foto: @elguccioficial

12/8 La "ingobernable" Goyeneche y el fugaz Gucci frentista

El cantante tropical conocido como “El Gucci” fue bajado de la lista 890 del Frente Amplio por pedido de Martínez, luego de que la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, y el intendente, Christian Di Candia, se expresaran en contra del músico por denuncias de presunto acoso sexual contra él que no fueron probadas por la Justicia. En el medio de la polémica, El Gucci dijo en entrevistas en televisión que Martínez le había dicho que Goyeneche era “ingobernable” y ante la posibilidad de que lo desmintieran advirtió que lo tenía grabado. Semanas después, El Gucci presentó demandas contra Martínez, Di Candia y Goyeneche por US$ 330.000 por “daño moral, por daño a la imagen y lucro cesante”, por supuesto shows que el cantante tenía agendados y les fueron suspendidos tras el escándalo.

Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos, la fórmula de Cabildo Abierto. Foto: Marcelo Bonjour

13/8 Manini anuncia a Domenech como candidato a vice

Manini Ríos anunció que Guillermo Domenech, que desde la década de 1990 se desempeñaba como escribano en Presidencia, sería su candidato a vice de Cabildo Abierto.

Edgardo Novick, líder del Partido de la Gente. Foto: Francisco Flores

19/8 Novick: primero uruguayos, después inmigrantes

En una recorrida por Las Piedras, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, dijo: “No tenemos nada contra los inmigrantes, pero primero están los uruguayos (…) Yo tengo que defender el trabajo de los uruguayos”. También advirtió que quienes llegan de otros países “están rajando de los gobiernos de izquierda”. Rumbo a las internas fue Manini el que dijo que los inmigrantes tenían “beneficios” de los cuales no gozaban los uruguayos.

Vázquez en la conferencia de prensa en la que anunció que tiene cáncer. Foto: Fernando Ponzetto.

20/8 Vázquez anuncia que está enfermo

En una conferencia de prensa el presidente Vázquez anunció que tenía cáncer de pulmón. Tras esto comenzó un tratamiento que finalizó a fines de septiembre pasado. El mes que viene se realizará nuevos estudios y sus médicos evaluarán de qué forma continuará tratándose. El mandatario no ha interrumpido sus funciones y sigue trabajando con normalidad.

25/8 María Julia y el fin de las políticas sociales

La ministra María Julia Muñoz advirtió en una entrevista con El País que las políticas sociales podrían desaparecer con la oposición. “La gran mayoría de los uruguayos perdería todo lo que ha ganado en estos 15 años si llega a ganar el partido rosado”, sentenció la jerarca de Educación y Cultura.

Rafael Michelini y Danilo Astori. Foto: Fernando Ponzetto

28/8 Extraen restos del batallón 13; se quiebra el astorismo

Arqueólogos y antropólogos que buscan a detenidos desaparecidos en el Batallón N° 13 anunciaron el hallazgo del “esqueleto de un adulto” que se encontraba “casi completo”. Tras esto se informó que se enviarían al exterior muestras para cotejar su ADN con la base de datos de familiares de víctimas del último gobierno militar.



Ese mismo día, el bloque liderado por el ministro de Economía, Danilo Astori, se partió luego de que este decidiera soltarle la mano a Alianza Progresista, de la ministra Liliam Kechichián y el exintendente Oscar de los Santos, que se opusieron a un acuerdo que había realizado el Nuevo Espacio, de Rafael Michelini, con el diputado “rebelde” Darío Pérez. Finalmente Alianza Progresista terminó sellando un acuerdo con el sector de Mario Bergara y Michelini también dejó el bloque. Astori se mantiene como líder de Asamblea Uruguay.

30/8 Vice colorado en la mira por conflicto de intereses

Se supo que Silva, candidato a vice de los colorados, había trabajado como asesor jurídico y letrado de Teyma S.A., filial de la multinacional Abengoa, al mismo tiempo que se desempeñaba en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), que se encargaba de controlar a esta firma. Silva había ingresado a la Ursea en 2005 por concurso público. En 2006 fue designado secretario general, y desde 2010 mantiene una licencia sin goce de sueldo. Según informaron El Observador y Búsqueda, Silva trabajó al mismo tiempo en Teyma entre 2005 y 2006.



El aspirante a la vicepresidencia se defendió advirtiendo que la Ursea no regula a Teyma, sino que controla a firmas que trabajan con Teyma. “La Ursea no tiene competencia alguna en controlar a las empresas que proveen a las firmas reguladas. Lo que hace la Ursea es controlar los servicios que estas empresas brindan; luego, las empresas contratan con quienes quieran. Teyma es parte solo de la construcción, nunca tuvo ninguna vinculación, no es empresa regulada, por eso no hay colisión de intereses entre uno y otro”, dijo el compañero de Talvi a El País.

Martínez, Lacalle Pou y Talvi juntos. Foto: Leonardo Mainé.

3/9 Lacalle: si no hay alternancia, hay dictadura

En un encuentro de candidatos a la Presidencia realizado en el Comité Central Israelita, Lacalle Pou dijo que “es esencial y sano para las democracias” que haya alternancia en el poder. Y agregó que cuando esto no pasa lo que hay es una dictadura.



“La democracia se sostiene justamente sobre la alternancia, sobre el cambio de partidos políticos; lo otro es dictadura”, sostuvo, y levantó una ola de críticas, sobre todo desde filas frenteamplistas.

5/9 Ley impone que candidatos den a conocer sus bienes

Se votó la ley que obliga a los candidatos a la Presidencia a presentar una declaración jurada sobre sus bienes e ingresos, lo que deberá suceder desde las elecciones de 2024. Sin embargo, poco después algunos de los candidatos dieron a conocer sus patrimonios por propia voluntad.



Martínez dijo que él y su esposa Laura Motta (con la que no tiene división de bienes) poseen el equivalente a US$ 1.500.000 entre propiedades y ahorros, según informó Búsqueda. Lacalle Pou dijo que entre él y su esposa superan los US$ 500.000. Talvi, en tanto, dijo que develará su patrimonio cuando la ley lo obligue a hacerlo.

8/9 Talvi habla del FMI y Astori lo invita a debatir

Luego de que Talvi declarara que si Uruguay seguía endeudándose era posible que tuviera que pedir ayuda al FMI, el ministro Astori sostuvo en una entrevista radial que las declaraciones del colorado eran “un gran disparate” y que estaba dispuesto a debatir con él sobre el tema. Talvi recogió el guante, aceptó el debate, pero este finalmente no se concretó.

11/9 Blancos y el uso "escandaloso" de web de Presidencia

El senador blanco Javier García advirtió que se estaba haciendo un “uso escandaloso” de los recursos públicos “en beneficio de la campaña” y que la web de Presidencia era un ejemplo.

Mieres tomó reclamo de artistas sobre derechos de autor. Foto: Leonardo Mainé

12/9 Los artistas de Mieres y el desempleo de Talvi

El candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, presentó ante la Cámara de Senadores un proyecto de ley de urgente consideración para que se atendiera el reclamo de las asociaciones de artistas y se ampliaran los derechos de autores e intérpretes de 50 a 70 años. El Frente Amplio, con mayoría en la cámara, votó en contra y el tema quedará para discutirse en la próxima legislatura.



En tanto, a través de Twitter, Talvi dio a conocer una polémica gráfica que advertía que el desempleo estaría en un 13% (cuando hoy está en un 9% según los datos oficiales) de no contarse 70.000 empleos públicos que se sumaron durante los gobiernos del Frente Amplio. Tras esto COFE emitió un comunicado repudiando los cálculos del líder de los colorados y advirtiendo que: 42.000 de estos trabajadores se desempeñan en la educación pública, 8.000 en la educación terciaria, 9.500 en los servicios de la salud del Estado, 1.800 en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), 1.300 entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), y 5.000 en la Policía.

Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou se encontraron en Cardona. Foto: Daniel Rojas

13/9 Lacalle y Martínez se cruzan en plena campaña

Lacalle Pou y Martínez se cruzaron en Cardona en plena campaña. “Es la previa” del debate, le dijo el blanco. “Vamo’ arriba”, contestó el frentista.

19/9 Pit-Cnt amenaza con parar y Talvi los llama "patoteros"

Talvi acusó de “patoteros” al Pit-Cnt, luego de que la central anunciara una movilización contra su plan de disminuir la cantidad de empleados públicos. También dijo que eran “antidemocráticos”. El 26 de setiembre, tras una reunión con el candidato colorado, el Pit-Cnt decidió dar marcha atrás y suspender la protesta.

20/9 Lacalle Pou gana juicio por difamación

Lacalle Pou ganó un juicio por difamación e injurias contra un hombre que en redes sociales lo acusó de haber atropellado a alguien cuando su padre era presidente. El propio candidato lo contó a través de Twitter.

22/9 Policías que pidan cédulas y más patrullaje

En un acto en el Cerro de Montevideo, el candidato blanco dijo que va a aumentar el patrullaje y que los policías iban a tener la potestad de pedirle la cédula a la gente. “A nadie de bien le va a caer mal que le pidan la cédula. Tenemos que tener un gobierno en el que los móviles anden en la vuelta, que la policía esté presente”, afirmó Lacalle Pou.



El referente en seguridad de Martínez, Gustavo Leal, contestó enseguida que esto ya se hace. Luego el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo que unas 450.000 veces por año la Policía pide los documentos.

23/9 Talvi se queja de que no lo invitan al debate

Talvi salió al cruce de Martínez y Lacalle Pou por debatir entre ellos, y no abrir el juego a su participación. Al mismo tiempo, sostuvo que los canales de televisión que lo transmitirían eran “socios” de quienes decidieron “proscribir” a algunos candidatos.

José Gavazzo. Foto: Paula Barquet

24/9 Fiscal acusa a Manini por no denunciar a Gavazzo

El fiscal Rodrigo Morosoli acusó a Manini Ríos de un delito de omisión por no haber presentado una denuncia en 2018, cuando era el jefe del Ejército, contra el exmilitar José Gavazzo, quien en un Tribunal de Honor confesó haber arrojado el cuerpo del detenido desaparecido Roberto Gomensoro al Río Negro en 1973.

Juan Sartori con Verónica Alonso. Foto: Darwin Borrelli.

25/9 Tras presunto plagio, ponen límites a Verónica Alonso

La senadora Verónica Alonso, que comenzó este año como precandidata del Partido Nacional y luego, antes de la interna, pasó a apoyar a Juan Sartori, fue desautorizada a utilizar sus listas de la agrupación Esperanza Nacional dentro del lema Todos por el Pueblo, del dirigente del sartorismo Alem García.



El propio García fue quien explicó que el problema se generó luego de que Alonso presentara tres listas a diputados con un “diagramado que induce a la confusión”. Las listas de la senadora eran parecidas a la 2004 de Alianza Nacional, la 71 del herrerismo y la 404 de, Aire Fresco. Alonso desmintió las acusaciones.

Bandera LGBT. Foto: PxHere.

27/9 "No más closet" y "el miedo no es la forma"

Miles de personas marcharon en el centro de Montevideo en la Marcha de la Diversidad. Este año los organizadores sumaron a la consigna “al closet nunca más”, otra que tiene que ver con el momento político que se está viviendo: “El miedo no es la forma”, en referencia al plebiscito Vivir sin Miedo propuesto por el senador Larrañaga.

Martínez y Lacalle Pou disputan el primer debate presidencial en 25 años. Foto: Fernando Ponzetto

1/10 "Promesas sin cumplir" vs. "hechos, no palabras"

Durante una hora y media, Martínez y Lacalle Pou debatieron en televisión, devolviéndole al país una tradición que se había cortado en 1994. En 1999 el colorado Jorge Batlle no aceptó debatir con Vázquez, este último se negó a hacerlo en 2004 con Larrañaga, Mujica tampoco quiso en 2010 enfrentarse a Luis Alberto Lacalle, y Vázquez en 2014 volvió a negarse ante Lacalle Pou.



La instancia se dividió en cuatro bloques, y los ejes temáticos fueron: economía, seguridad humana y convivencia, desarrollo humano y futuro.



Martínez centró su oratoria en la frase “hechos, no palabras”, realizando una defensa de los tres gobiernos del Frente Amplio, aunque reconociendo que era necesario mejorar. El mayor de sus anuncios fue advertir que Leal sería su ministro del Interior en caso de ganar la elección, y prometer la creación de un Ministerio de Medio Ambiente —algo que también propone el nacionalista.



Lacalle Pou, en tanto, mantuvo un discurso más crítico que propositivo, advirtiendo que si el Frente Amplio no había cumplido su palabra de no subir impuestos en este último período, por qué la ciudadanía debería creer sus promesas ahora. También criticó las gestiones de Martínez en Ancap y la Intendencia de Montevideo.

Azucena Arbeleche, asesora económica de Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto

3/10 Arbeleche y las calificadoras

Azucena Arbeleche, futura ministra de Economía en caso de que Lacalle Pou gane, dijo a la emisora Del Sol que el Partido Nacional, en una reunión que tuvo con las calificadoras de riesgo, había dicho que prefería que Uruguay no perdiera el grado inversor.



Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y posible ministro en caso de que gane Martínez, advirtió que “sostener que las calificadoras otorgan o mantienen el grado inversor porque alguien se lo pide es francamente insostenible”.

4/10 Manini logra frenar juicio por no denunciar a Gavazzo

La defensa de Manini Ríos presentó dos recursos de inconstitucionalidad por dos normas —la creación de la Fiscalía General de la Nación y la implementación del nuevo Código del Proceso Penal—, para evitar el juicio por omitir denunciar la confesión que Gavazzo hizo ante un Tribunal de Honor, donde admitió haber desaparecido el cuerpo de Gomensoro. Días después, la Suprema Corte de Justicia se expidió en contra de los recursos de Manini, pero de esta manera el excomandante del Ejército evitó ser imputado antes de las elecciones.

6/10 Martínez y las vacaciones en Miami

“Llegan las vacaciones y no hay nadie en Montevideo, todo el mundo está de vacaciones en Miami o en Argentina”, declaró el candidato a la Presidencia del Frente Amplio según publicó un periódico paraguayo, motivando así una gran cantidad de críticas desde filas opositoras. Tras esto



Martínez dijo que se lo tergiversó y un audio que circuló luego demostró que la declaración había sido más amplia: “Llegan las vacaciones y... el que no está en Miami está en los balnearios, si no está en Argentina. ¿Hay problemas igual? Hay problemas”.

Velatorio público de Eduardo Bleier. Foto: Darwin Borrelli

8/10 Confirman que el cuerpo es de Eduardo Bleier

Confirmaron que el cuerpo hallado en el Batallón N° 13 es de Eduardo Bleier. De acuerdo a la forma en la que estaban dispuestos sus huesos, falleció a causa de torturas. Bleier era militante del Partido Comunista y fue detenido en 1975, en plena dictadura militar.

10/10 Un tatuaje de los consejos de salarios

En una reunión ante el Pit-Cnt, el candidato nacionalista, Lacalle Pou, reafirmó que mantendrá los consejos de salarios y que eliminará el decreto que permite ocupar lugares de trabajo. “Yo ya no sé si tatuarme los consejos de salarios o qué”, ironizó el líder blanco.

13/10 Martínez alerta por programa oculto

El candidato frenteamplista salió al cruce de la ley de urgente consideración con 500 artículos que Lacalle Pou pretende que se vote en los primeros 100 días de su gobierno. “Es un cheque en blanco”, alertó. El nacionalista, en tanto, sostuvo que la base de la ley es su programa de gobierno y afirmó que no habrá sorpresas.

15/10 Presidenta de INISA propone servicio militar

La presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, declaró estar de acuerdo con que haya “un servicio (militar) de un año por lo menos, 10, 11 meses, a partir de los 18 años” que sea obligatorio. Martínez rápidamente dijo que no compartía la idea de la jerarca.

Mieres y Gerardo Sotelo ante la Justicia. Foto: Francisco Flores.

16/10 Justicia ordena a Presidencia no hacer campaña

La Justicia falló a favor de un recurso de amparo presentado por el Partido Independiente y le dio a Presidencia de la República 24 horas para dar de baja las publicaciones de su página web con tono electoral. Una de ellas contenía declaraciones del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, que se refería a los dichos de Arbeleche sobre las calificadoras de riesgo y a un supuesto pedido del Partido Nacional para que no se le bajara el grado inversor a Uruguay. Decía Murro: “Que hayan dicho públicamente que esto es gracias a ellos realmente llama la atención. Es como decir que el mejor jugador del mundial en Sudáfrica fue Lacalle Pou y no Forlán”.

Carlos Moreira, intendente de Colonia, en la conferencia de prensa. Foto: Darwin Borrelli

18/10 Audios de Moreira y reacción del Partido Nacional

En horas de la mañana varios usuarios de redes sociales comenzaron a compartir audios del intendente de Colonia, Carlos Moreira, en los que una funcionaria le solicitaba la ampliación de algunas pasantías. Este respondía que ya había firmado 15.000 renovaciones y que lo iban a “prender fuego”, porque ya era un “relajo”. Luego, cedía ante la posibilidad de sumar nuevas pasantías, en caso de que su interlocutora fuera a convencerlo “personalmente”. Después, en un segundo audio, la funcionaria —quien luego se supo que era la edila María José García, actual pareja del exdirector de Turismo, el nacionalista Andrés Sobrero— le volvió a hablar de las pasantías y Moreira le lanzó una serie de comentarios de índole sexual.



El evento cayó como un balde de agua fría sobre la interna nacionalista, que se movió rápido intentando desactivar la bomba. En horas de la tarde Moreira llevó adelante una conferencia de prensa en la que sostuvo que él había mantenido una relación sentimental con la persona que lo llamaba por teléfono y negó cualquier tipo de nepotismo en su conducta.



Minutos después Lacalle Pou, Argimón y Larrañaga advirtieron en conferencia de prensa que el caso pasaría a la Comisión de Ética del Partido Nacional. Ese mismo día el fiscal de corte, Jorge Díaz, envió los audios de Moreira a la Fiscalía en Colonia para que se investigue la situación.

Argimón, Lacalle Pou y Larrañaga: rostros serios en una breve conferencia tras conocerse los audios del intendente Moreira. Foto: Pablo S. Fernández.

19/10 Máxima sanción y renuncia anticipada

La Comisión de Ética recomendó al directorio del Partido Nacional la máxima sanción para Moreira, lo que podía implicar la expulsión del intendente de su fuerza política. Pero antes de que el directorio se expidiera, el dirigente decidió presentar su renuncia “para no afectar” la elección nacional.

20/10 Eliminación del IVA a productos de higiene femenina

Martínez prometió que en caso de ganar la elección reducirá el IVA a los productos de higiene femenina de 22% a 10%, llevándolo así al mismo porcentaje que tienen los medicamentos. Además, se comprometió a generar incentivos para la producción nacional e importación de insumos menstruales que sean ambientalmente sustentables.

21/10 Marcha a favor de Moreira

Una pequeña manifestación organizada por la lista 904 en Colonia recibió a Moreira en la explanada de la intendencia de ese departamento. Allí, el jerarca dijo que pretende ir por la reelección y que pedirá volver al Partido Nacional tras probar su inocencia.

Marcha "No a la reforma" se desarrolla por 18 de Julio de Montevideo. Foto: Nicolás González.

22/10 Una multitud marcha contra Vivir sin Miedo

Unas 80.000 personas marcharon en el centro de Montevideo en contra de la reforma Vivir sin Miedo, de Larrañaga. La fórmula Martínez-Villar fue la única que participó de la manifestación. Lacalle Pou, Talvi y Manini tampoco apoyan el plan del senador nacionalista.

Lacalle Pou en Las Piedras. Foto: Fernando Ponzetto.

23/10 Actos finales del Frente Amplio y el Partido Nacional

El Frente Amplio cerró la campaña con un multitudinario acto frente al Club de Golf, mientras que Lacalle Pou, como tradicionalmente ha hecho, realizó su cierre en Las Piedras. En tanto, Manini convocó a sus seguidores en Montevideo, sobre la calle Constituyente, frente a su sede.

24/10 Cierra la campaña y empieza la veda

Talvi concluyó su campaña en el Club Español del departamento de Maldonado. En tanto, la mayoría de las encuestadoras presentaron en televisión sus proyecciones finales. Hasta el inicio de la veda, a las 12 de la noche, los canales de televisión lanzaron una ola de publicidad electoral.