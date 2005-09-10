Reclamo gitano

AFP

Los gitanos desean obtener una parte de los 1.250 millones de dólares destinados a los sobrevivientes del Holocausto en función de un acuerdo alcanzado en 1998 en Estados Unidos con los bancos suizos, informó el Foro Europeo de Gitanos.

La asociación presentó al juez neoyorquino Edward R. Korman, encargado de los acuerdos sobre los fondos judíos de los bancos suizos, una solicitud para que una "parte equitativa" de los 500 millones de dólares que todavía no han sido distribuidos sea destinada a una fundación dedicada "al desarrollo económico y social" de los gitanos europeos.

Estos fondos provienen de haberes colocados en bancos suizos por judíos víctimas del Holocausto.

Además de haber asesinado a más de seis millones de judíos, los nazis mataron a 1,5 millones de gitanos durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de exterminio.