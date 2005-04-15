Pueden llamarme DIM

AFP

La justicia colombiana hizo realidad el sueño de un fanático del fútbol a quien autorizó cambiar su nombre por el del equipo de sus amores. Tras el cambio, Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga se declaró feliz luego de siete años de batallas jurídicas.

Giraldo, conocido como "Medallo", de 55 años, logró que la Corte Constitucional fallara a su favor en un recurso de amparo que interpuso después de que un escribano le negó la posibilidad de llamarse como su equipo, al que acompaña en todos los partidos.

El escribano se había negado a hacer el cambio argumentando que por tratarse del nombre de una entidad privada, Giraldo requería autorización del equipo.

"Estoy muy feliz porque después de siete años he cumplido mi sueño. Luché, me sacrifiqué, toqué puertas y todo el mundo me decía que estaba loco, pero al fin lo logré", declaró Girado.

"Ahora —agregó— me pueden llamar Deportivo, Independiente, Medellín o DIM".