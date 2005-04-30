Prohíben publicitar cigarros

AFP

El gobierno español adoptó un draconiano plan antitabaco que prohibirá todo tipo de publicidad de cigarrillos, so pena de multa que podría alcanzar hasta 600.000 euros, y la venta de tabaco a los menores de 18 años.

El proyecto de ley aprobado en consejo de ministros y remitido al Parlamento busca endurecer "una de las legislaciones más permisivas de la Unión Europea en ese terreno", indicó un comunicado del gobierno.

El tabaquismo "causa más de 50.000 muertos por año en España y representa el 16% de los fallecimientos en los mayores de 35 años, más que el sida, el alcohol, las drogas ilegales y los accidentes en la ruta reunidos", indicó el comunicado.

El proyecto de ley prevé fundamentalmente la prohibición del tabaco en todos los lugares de trabajo, públicos y privados, salvo zonas para fumadores que pueden ser acondicionadas en lugares aireados. Aumenta además de 16 a 18 años la edad mínima legal para comprar o vender tabaco.

El gobierno quiere que estas disposiciones entren en vigor el 1Þ de enero de 2006.

En los últimos días de la gestión de Jorge Batlle, el gobierno uruguayo firmó el Convenio Marco sobre el tabaquismo, con un paquete de medidas similares a las que ahora ha adoptado España. Sin embargo, todavía no se han visto los resultados.