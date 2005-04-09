Preso por el plan Cóndor

AFP

Un juez paraguayo ordenó la detención del general retirado Alejandro Fretes Dávalos, un ex cercano colaborador del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), acusado de ayudar a regímenes totalitarios de los países vecinos para intercambiar presos políticos que después resultaron desaparecidos.

El caso que compromete a Fretes se relaciona con la desaparición del paraguayo Federico Tatter, en Argentina.

La víctima había escapado de la persecución de la dictadura paraguaya, pero fue capturada por los servicios argentinos en 1976, durante el gobierno del general Jorge Videla.

La detención de Fretes, de 84 años, se produjo meses después de su comparecencia en la Justicia, donde admitió que intercambiaba información sobre el movimiento de opositores con sus pares argentinos.

La acusación contra Fretes está basada en los Archivos del Terror, unas cinco toneladas de documentación policial de la época de la dictadura.

El ex militar se declaró inocente.