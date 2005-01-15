Predicador procesado

AFP

Edgar Ray Killen, un ex dirigente de la organización racista Ku Klux Klan fue detenido en Estados Unidos por el asesinato en Mississippi, hace 41 años, de tres jóvenes militantes de los derechos de igualdad.

Ray Killen, de 79 años, apodado "el predicador" es el primer inculpado por asesinato en ese caso que puso en evidencia las prácticas segregacionistas en algunos estados del sur y que alcanzó difusión mundial gracias a la película Mississippi en llamas.

El 21 de junio de 1964 tres militantes por los derechos civiles —dos blancos y un negro—, llegaron en automóvil a la localidad de Neshoba, donde una iglesia frecuentada por negros había sido quemada unos días antes.

Michael Schwerner, de 24 años, Andrew Goodman, de 20 y James Chaney, de 21, integraban una asociación que ayudaba a los negros a inscribirse en los padrones electorales. Los tres fueron detenidos por el comisario adjunto del condado, Cecil Price, y encarcelados.

Al ser liberados en plena noche cayeron en una emboscada tendida por un grupo del Ku Klux Klan, que había sido advertido por Price. Los cuerpos de los tres jóvenes fueron encontrados el 4 de agosto de 1964.

Siete personas, entre las que no figuraba Killen, ya habían sido inculpadas en 1967 por violación de los derechos civiles de los desaparecidos.