Pobres pero libres

AFP

Hace 30 años, el 16 de setiembre de 1975 Papúa Nueva Guinea se independizó del Reino Unido y Australia, los dos países que se repartían su territorio.

Para celebrar el aniversario, las distintas tribus de este país de Oceanía, de 5,7 millones de habitantes, llegaron a su capital Port Moresby.

La fiesta, sin embargo, no logra ocultar la realidad de uno de los países más pobres del mundo. El 30 aniversario de su independencia sorprende a Papúa Nueva Guinea en un contexto de crisis, de corrupción creciente, con una epidemia de sida prácticamente fuera de control y una economía al borde del colapso.