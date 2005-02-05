Piden perdón

AFP

El Senado de Estados Unidos está listo para "pedir disculpas" por haber bloqueado los proyectos de ley que prohibían los linchamientos en las décadas de 1920 y 1930, anunciaron los dos coautores de una resolución en ese sentido.

"Tengo la esperanza de que el Senado vote por unanimidad a favor de este proyecto", dijo el senador republicano por Virginia, George Allen.

"En tres oportunidades la Cámara de Diputados aprobó textos antilinchamiento y en los tres casos el Senado bloqueó estos proyectos", recordó la demócrata de Luisiana, Mary Landrieu, quien destacó el "importante papel que le cupo al Senado en esta página negra de la historia de Estados Unidos".

Entre 1890 y 1952, siete presidentes pidieron al Congreso la aprobación de una ley para poner fin a los linchamientos.

A pesar de este clamor, por lo menos 4.749 personas fueron linchadas entre 1881 y 1964, de las cuales el 75% eran negros. Menos del 1% de los responsables por estos crímenes fue condenado, según una asociación que exigió un pedido de disculpas por parte del Senado.