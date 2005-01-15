Pesadilla que no se va

AFP

Los recuerdos de los supervivientes del sismo martirizan a muchos, como al niño Mohamad Fikri que sufre insomnio en Malasia o a Helmut Khol que recuerda "un bombardeo" en Sri Lanka.

Las olas regresan en una pesadilla sin fin que tortura a Mohamad Fikri, de 11 años, al que las olas gigantes sorprendieron jugando con su hermana de 13 años, frente a su casa en la isla turística de Penang, en Malasia.

En su sueño, llora y grita "¡no, no!". "No sé de qué habla, pero cuando le pregunto se echa a llorar", dijo su madre Rahiba Osmán, de 49 años, quien salvó su vida agarrándose con fuerza a un poste.

Muchos de los 66 malasios que murieron estaban en esa isla. A Mohamad Fikri lo encontró su primo cubierto de lodo, pero vivo.

El ex canciller alemán Helmut Kohl estaba en el tercer piso de un hotel srilanqués que se inundó hasta el segundo piso.

"Imágenes de guerra que he vivido cuando era niño volvieron a mi mente, era como después de un intenso bombardeo aéreo", contó Kohl, de 74 años, quien perdió a su hermano Walter en la Segunda Guerra Mundial.

"Estaba en el balcón cuando vi que se formaba una enorme ola que arremetió con una fuerza monstruosa", comentó, recordando sus frustradas vacaciones en Sri Lanka.