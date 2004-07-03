Periodistas en peligro

AFP

Amnistía Internacional denunció el martes que los ataques contra la libertad de expresión han ido en aumento en los últimos años en Argentina y que muchos periodistas no pueden desempeñar su labor sin temor a ser intimidados y agredidos físicamente.

"La violencia y la intimidación padecidas por los periodistas argentinos durante y después de la crisis económica y la agitación política de diciembre de 2001 deben ser investigadas de manera independiente, exhaustiva y concluyente", reclamó la entidad en un informe.

El documento, que incluye 59 denuncias, analiza los casos de abusos sufridos por los periodistas en el país entre enero de 2002 y marzo de 2004, muchos de los cuales —dice— todavía no se han investigado.

Sostiene, además, que "los atentados contra la libertad de expresión han ido en aumento en los últimos años. Muchos periodistas no pueden desempeñar su legítima labor sin temor a ser intimidados y agredidos físicamente, ellos y, con frecuencia, sus familiares".

El documento pone como ejemplo algunas de las agreciones. "Las palizas por parte de la policía resultan ya familiares para los fotógrafos de prensa y se han convertido en parte de la realidad cotidiana de la profesión, sobre todo desde los sucesos de diciembre de 2001, en los que un estallido popular puso fin al gobierno de Fernando de la Rúa", indica el informe.

Amnistía reclamó a las autoridades que investiguen los hechos en profundidad, que colaboren para poder esclarecerlos, que los responsables sean procesados y las víctimas y sus familiares reciban una reparación.