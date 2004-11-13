Perdió por robo

AFP

El alcalde reelecto de la ciudad de Macapá, capital del estado de Amapá (norte de Brasil), Joao Henrique Pimentel, del Partido de los Trabajadores, fue detenido por supuesta participación en licitaciones irregulares y desvío de recursos.

Pimentel fue detenido como parte de la "Operación Pororoca", desatada por la Policía Federal en varias capitales brasileñas con la detención de 32 personas, incluyendo políticos, empresarios y lobistas que actúan ante el Congreso nacional en Brasilia.

El alcalde fue detenido por la policía en la ciudad de Santarém, en el vecino estado de Pará, y trasladado a Macapá.

Los investigadores de la "Operación Pororoca" descubrieron irregularidades como licitaciones fraudulentas, desvío de recursos federales, adulteración de datos en la Dirección Impositiva, tráfico de influencias y fraude.

Pimentel había sido reelecto el 3 de octubre para un segundo mandato al frente de la alcaldía de Macapá, venciendo ya en el primer turno a Janete Capiberibe.