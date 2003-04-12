Otra del dictador cubano

AFP

Las draconianas condenas de hasta 27 años de prisión contra periodistas y disidentes del régimen comunista de Fidel Castro fueron rechazadas por organismos internacionales, Europa y Estados Unidos, mientras los gobiernos latinoamericanos guardaron silencio ante las detenciones de 79 opositores.

Alemania, Canadá, España y Estados Unidos condenaron las detenciones. En cambio, en América Latina al cierre de esta edición, cuando 43 opositores de los 79 detenidos fueron condenados a penas de entre 12 y 27 años de cárcel, sólo México había fijado posición.

El canciller mexicano Luis Ernesto Derbez dijo que estas acciones de La Habana influirán "sin duda" en la posición que llevará su país a la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En cambio, el canciller interino uruguayo, Guillermo Valles, indicó: "no estamos expidiéndonos sobre esa materia".

En Guatemala, algunos parlamentarios criticaron las medidas del gobierno de Castro, pero otros indicaron que son justificadas debido a la conducta de los opositores.

Sin embargo, los más prestigiosos organismos defensores de los derechos humanos condenaron las sentencias. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa calificaron los juicios contra los adversarios al gobierno de "sumarios" y "estalinistas".

La Federación Internacional de Derechos Humanos y el Instituto Internacional de Prensa también condenaron las sentencias.

De acuerdo a los registros de la SIP, un total de 28 periodistas forman parte de los 79 disidentes detenidos desde el 18 de marzo.

En Bruselas, la Federación Internacional de Periodistas llamó "a las autoridades cubanas a revocar las sentencias y liberar a los periodistas presos", ya que se trata de "un ataque escandaloso e inaceptable al periodismo independiente".

Contrastando con el ya tradicional silencio o apoyo que la dictadura cubana recibe de la izquierda sudamericana, el Partido Comunista Francés y sectores de la izquierda italiana también condenaron las sentencias.