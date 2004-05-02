Otra contra Menem

AFP

Dos abogados acusaron ante la Justicia al ex presidente argentino Carlos Menem de haber liderado una "asociación ilícita" que saqueó el patrimonio de los ferrocarriles del Estado, privatizados durante su gestión, al eliminar miles de kilómetros de vías férreas y dejar incomunicados a decenas de pueblos.

Luego de su privatización, el servicio de trenes "pasó de cubrir 44.000 kilómetros a los 7.000 actuales, lo que generó 84 pueblos fantasma y 440 en estado de vaciamiento", señaló la denuncia presentada por los abogados Marcelo Parrilli, conocido defensor de los derechos humanos, y Antonio Luirgo.

Los letrados acusaron a Menem y a sus ex ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Obras Públicas, Roberto Dromi, como presuntos integrantes de la asociación ilícita. La denuncia fue presentada en base a un estudio de los abogados sobre el estado de los ferrocarriles antes de su traspaso a los concesionarios privados.

Menem privatizó los trenes argumentando que perdían un millón de pesos diarios (entonces igual suma en dólares). Según la investigación de los denunciantes, los nuevos dueños recibieron subsidios por valores similares y tras la privatización, los gastos en ese medio de transporte se triplicaron pese a que fueron despedidos 85.000 trabajadores.