Océano forrado de plástico

AFP

El fondo del Océano Pacífico, entre California y Hawai, está cubierto por una alfombra de desechos de plástico seis veces mayor que el plancton de origen animal en esa región, según declaraciones de expertos estadounidenses en investigación marina a la revista alemana GEO.

La alfombra de tres millones de toneladas de peso se ha formado en el centro del océano con los desechos de plásticos arrastrados por los vientos y las corrientes marinas desde las costas de Japón y Estados Unidos, señaló Charles Moore, de la Fundación de Investigación Algalita Marine.

La superficie cubierta por plásticos tiene la extensión de Europa central y es seis veces más grande que la que ocupa el plancton de origen animal en la zona, indicó Moore en un reportaje que saldrá en la edición de marzo de la revista.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la basura permanecerá allí en un gran torbellino al menos por 16 años. El lapso es insuficiente para disolver el plástico convencional. Por ejemplo, tardarían 500 años en descomponerse con radiación ultravioleta y oxidación las moléculas de un pequeño juguete de plástico.

La basura representa además un enorme peligro para muchos animales. Las aves marinas se tragan frecuentemente trozos de plástico al confundirlos con alimentos. Se han observado a menudo casos de albatros que mueren atragantados con pedazos de ese material imposibles de digerir en sus gargantas.