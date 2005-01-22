Nuevas compañías

AFP

El oso simboliza a Madrid y a Berna, el león a Venecia, la loba a Roma: ensalzados como emblemas, temidos como portadores de plagas o empleados como útiles compañeros, los animales ocuparon siempre un lugar en la ciudad.

Los animales de compañía forman parte del paisaje ciudadano de la misma manera que sus propietarios humanos. Y la alimentación y el cuidado de esas mascotas ha creado una fructuosa industria, que mueve cifras millonarias.

Los países industrializados tienen hoy casi tantos animales de compañía como habitantes; perros y gatos esencialmente, pero la diversificación es cada vez mayor. Por ejemplo, en Francia, la última moda es tener un burro.

Evidentemente, el lujo de poseer un nuevo Platero en vez de un perro está reservado a las familias pudientes que poseen una casa con un jardín lo suficientemente grande, ya que para albergar un burro se necesita por lo menos una hectárea de terreno.

Pero la moda de los llamados "nuevos animales de compañía" (NAC) es mundial e incluye mascotas mucho más atípicas, como tarántulas, iguanas, serpientes, hurones o perritos de las praderas.

Compañeros atípicos

Los 60 millones de habitantes de Francia tienen unos 50 millones de animales de compañía. De ellos, entre 3 y 4 millones de roedores, 8 a 9 millones de pájaros, otros tantos perros y gatos, 600.000 reptiles y 300.000 peces.

En Estados Unidos el hurón es el tercer animal de compañía (con ocho millones de ejemplares), después del perro y el gato.

El hurón es en realidad un viejo compañero del hombre, desde hace más de 2.000 años. Antes de adquirir el estatus de NAC fue utilizado para la caza de roedores o para explotar su piel, pero también, entre otras tareas, para tirar de los cables a lo largo de tubos o para experimentaciones médicas.

¿Qué es exactamente un NAC? "Los NAC agrupan todos los animales familiares, salvo los perros y los gatos", responde el veterinario Didier Boussarie, ex presidente del Grupo Francés de Estudio de los Nuevos Animales de Compañía.

Teddy Moncuit, director de La Ferme Tropicale, comercio francés especializado en los reptiles, no está de acuerdo con esa definición en lo que respecta a sus animales preferidos.

"El reptil no es un animal de compañía, sino un animal de ornamento, de la misma manera que el pez. La relación con él va en un solo sentido, dado que un reptil no establece ningún vínculo afectivo con su propietario", dice.

Lamentablemente, en general, los animales exóticos son vendidos a personas que no tienen la menor experiencia y muchos de ellos mueren rápidamente. En otros casos, el animal se convierte en un "objeto" molesto, del que ciertos propietarios se deshacen dejándolos libres en cualquier lado.

En estos casos, la especie importada puede destruir a las locales o transmitir enfermedades: murciélagos llevados a Francia eran portadores de rabia, mientras que los perritos de las praderas eran una verdadera reserva de peste bubónica.

El perrito de las praderas, una mascota adorable que se puede convertir fácilmente en un inquilino temible, es una perfecta ilustración de los inconvenientes de los NAC. Pese a su nombre, debido a un "ladrido" característico, este animal de origen norteamericano no es un perro, sino una ardilla terrestre semejante a una marmota. Muy sociable, se apega a su propietario como un perro, pero se trata de un roedor que, con sus poderosos incisivos, destruye muebles, cortinas y cables eléctricos, en los que puede morir electrocutado.

Además, durante el período de celo los machos se tornan sumamente agresivos y, de un día para otro, el propietario puede ver transformada a su cariñosa mascota en un animal salvaje que ataca a todo el mundo.

El problema es aún más complejo cuando se trata de la convivencia del homo citadino no con animalitos adoptados como mascotas, sino con la fauna salvaje.

Mapaches, importados de América del Norte en tiempos del régimen nazi, invaden hoy las ciudades europeas; zorros incursionan en los apacibles jardines de damas londinenses; castores reinstalados construyen sus diques en los ríos de Bélgica, poniendo en peligro la circulación en las carreteras o las vías férreas cercanas; alces borrachos a fuerza de comer manzanas fermentadas arremeten contra la gente en las ciudades cercanas a los bosques suecos.

Mapaches y alces

En 1934, la Oficina de Bosques del régimen nazi, dirigida por Hermann Goering, autorizó la introducción de mapaches a unos 30 kilómetros de Kassel, con el objetivo declarado de enriquecer la fauna local.

"Los mapaches eran entonces un trofeo sumamente buscado por los cazadores", explica el biólogo Ulf Hohmann. "Eran criados también por sus pieles, en granjas especializadas", agrega.

Pero desde entonces no han cesado de extenderse. Según las estimaciones, serían hoy entre 100.000 y un millón en Alemania.

A partir de Alemania, los mapaches han colonizado ya regiones de Bélgica, Luxemburgo, Polonia, la República Checa y Francia. Esta invasión llevó al periódico británico The Sun a advertir a sus lectores que los "mapaches nazis en guerra" están preparando una Blitzkrieg (Guerra Relámpago) hacia Inglaterra.

Muchas de las ciudades alemanas son afectadas actualmente por este fenómeno, pero ninguna tanto como Kassel donde, en varios barrios, la densidad de los mapaches es ahora comparable con la de las grandes ciudades de América del Norte (uno por hectárea), señala Hohmann.

Otros dos focos de introducción, aunque de menor importancia, existen en Europa. Uno cerca de Berlín, donde se instalaron mapaches escapados de un criadero cercano, destruido por una bomba en 1945. Y otro en Francia, en la región de Aisne, donde soldados alemanes habrían dejado sueltas a sus mascotas antes de retirarse de su base.

Animales más grandes implican riesgos mayores. Un alce borracho, titubeante y que come manzanas en un jardín, puede parecer una broma, pero para los suecos que se encuentran a diario cara a cara con estos animales ebrios, la cosa no tiene ninguna gracia. El encuentro con un alce totalmente alcoholizado puede tener consecuencias catastróficas para la casa del desafortunado ciudadano, que puede resultar asimismo gravemente herido, o incluso morir.

El asunto es serio. Unos 300.000 alces viven en los bosques de Suecia. Y, cada otoño, algunos de ellos llegan hasta las zonas residenciales, donde comen las manzanas caídas de los árboles y fermentadas, lo que los emborracha. Normalmente temerosos, los alces se transforman, una vez ebrios, en animales agresivos. Y un alce puede pesar hasta 500 kilos.

Los accidentes de carretera en los que están implicados los cérvidos son cuidadosamente censados en Suecia: en 2003 hubo exactamente 4.204.

"Normalmente los alces no son agresivos, son animales tímidos. Pero una vez ebrios cambian de actitud", explica Hemrik Falk, de la Asociación Sueca Para la Gestión de la Vida Salvaje. Según el especialista, más vale evitar el contacto con ellos. "Si uno se encuentra muy cerca de un alce y éste no huye, no hay que acercarse más a él. Lo mejor es treparse a un árbol o huir de él lo más rápidamente posible", aconseja.

Tigres alimentándose

En cada caso, la polémica entre ciudadanos afectados y ecologistas defensores de las especies naturales se instala, y a menudo da lugar a batallas libradas en el escenario político o en los tribunales.

Otro ejemplo: docenas de canguros pueblan el bosque de Rambouillet, cerca de París, donde viven en estado salvaje, como si estuvieran en su tierra de origen, Australia. Los antepasados de estos animales se escaparon hace 30 años del Parque Salvaje de Emancé (al suroeste de París), se adaptaron al lugar y se multiplicaron tanto que pueden representar hoy un peligro para los automovilistas.

Y la complicada relación entre ciudad y vida salvaje puede alcanzar niveles trágicos, como en Bombay, donde los leopardos y panteras del parque nacional Sanjay Gandhi mataron a unas cien personas en los últimos 20 años. Desde que la extensión urbana invadió el espacio vital de los felinos en el único parque natural de la ciudad el problema es cada vez más grave. El combate entre animales y hombres se ha intensificado con el aumento de la construcción de viviendas alrededor del parque nacional de Sanjay Gandhi, reserva situada al norte de la ciudad de 14 millones de habitantes, y la instalación de miles de personas en ese espacio, en el que panteras y leopardos viven en libertad.

Por lo menos medio millón de personas viven en la periferia del parque, lo que hace que el conflicto entre el hombre y el animal llegue a un nivel que no puede concebirse en otras partes del mundo, afirma el escritor naturalista Sanjoy Monga.

Monga, autor del libro La jungla urbana, señala que más de cien personas murieron tras ser atacadas por leopardos en los últimos 20 años en los alrededores del parque. El primer caso de ataque se remonta a 1986, lo que corresponde al comienzo de la extensión urbana en la zona del parque.

En 2003 y 2004 los felinos mataron a más de 30 personas en la zona, esencialmente a niños pequeños o adultos que se habían dormido. El mes pasado, una pantera fue vista en el perímetro de dos centrales nucleares situadas un poco más al norte, en Palghar.

La frecuencia de los ataques de los felinos, que viven a unos 35 kilómetros del centro de la ciudad, aumentó en los últimos años, a medida que las construcciones se acercaban al parque, de 140 kilómetros cuadrados.

"Jungla contra jungla de asfalto: la batalla que Bombay está perdiendo", escribió a mediados de año el periódico Indian Express, haciéndose eco del miedo de la población.

Las clases medias de la ciudad aprecian las residencias que se han construido en medio de la naturaleza, lejos de la congestión y la contaminación del centro urbano. Las basuras de las casas atraen a perros y gatos errantes, presas tentadoras para las panteras y leopardos. El problema se agravó con la presencia de viviendas ilegales. Unas 60.000 personas viven dentro de los límites del parque natural y crían gallinas, cabras y otros animales.

Normalmente, los animales salvajes no atacan al hombre para alimentarse. Las víctimas ofrecen en general una presa más fácil que un hombre de pie, como niños o personas acostadas. Pero cuando el animal ha atacado una primera vez puede acostumbrarse, dicen los especialistas. ©