La calidad de vida posdictadura: mayor acceso a bienes y a mejores precios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este es un trabajo de El País en conjunto con la Universidad de Montevideo (UM) y el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED).



Antes se vivía mejor. Eso suele oírse de boca de los uruguayos, ¿o usted mismo no ha tenido esa sensación? La percepción aparece cuando se trata de comparar los costos cotidianos de los adultos de hoy y los de hace 35 años. Pero, ¿qué tan real es? Por lo pronto, lo que “dicen” los datos para el conjunto de la población es más bien lo contrario.

Empecemos por analizar la tenencia de vivienda. La cantidad de uruguayos propietarios se mantuvo casi incambiada entre 1985 y 2018: en el entorno del 60% es dueño de su hogar. Sin embargo, los inquilinos se redujeron considerablemente (algo menos de la mitad) y los ocupantes de viviendas o terrenos ajenos se multiplicaron: hoy son más del doble. Y eso que, como veremos más adelante, los precios de los alquileres bajaron.

En cuanto a la posesión de electrodomésticos la conclusión es indiscutible: el acceso a un calefón, a un refrigerador (con o sin freezer), un lavarropa, un televisor a color, e incluso una lavavajilla, creció y en algunos casos se duplicó. Además, 45,6% de los uruguayos tiene auto o camioneta, cuando esto era una condición de solo el 22,8% en 1985.

Ahora veamos cómo evolucionaron los precios de algunos bienes entre 1985 y 2018. Para poder hacerlo se convirtió el valor expresado en nuevos pesos (N$), moneda oficial uruguaya en el periodo 1975-1994, a pesos uruguayos ($). Posteriormente se actualizó el valor respecto a los niveles de inflación anuales del período 1985-2018. En el caso de los valores expresados en US$ también se consideró la devaluación entre ambas monedas.

En cuanto a las frutas y las verduras, en una canasta que incluye: durazno, manzana, frutilla, zapallo, pepino, remolacha, tomate, puerro, perejil, papa, espinaca, chaucha, cebolla y acelga, el único producto que presenta un mayor valor en 2018 respecto al valor actualizado de 1985 es el perejil. El resto cuesta igual o menos. Y si sumamos los precios que tenían todas estas frutas y verduras según las cifras relevadas en el Gallito Luis de 1985, y lo llevamos a pesos del 2018, el valor del conjunto se redujo casi a la mitad.

En relación a los productos de supermercado, si tomamos una canasta de bienes conformada por harina de trigo, aceite de girasol, yerba, fideos al huevo, dulce de membrillo, polvo de hornear, jabón e insecticida, se valora la misma tendencia: los precios de 1985 eran mayores, y el valor del conjunto también bajó, aunque menos que las frutas y verduras: se redujo aproximadamente un cuarto.

El mismo análisis se puede hacer en referencia a una garrafa de 13 kilos y su carga respectiva. Entonces vemos que el precio de esta fuente de energía popular es hoy la mitad del valor de 1985.

También el mobiliario ha reducido su costo. En este caso se toma como referencia un conjunto de muebles entre los que hay una mesa para televisor, un placard y un juego de dormitorio que incluye cama de dos plazas, dos mesas de luz y una cómoda con espejo. Los precios, tomados del Gallito Luis y actualizados a 2018, comparados con los de una mueblería estándar del mercado local actual, también reflejan un abaratamiento.

En cuanto al acceso a la vivienda, se intenta precisar cómo cambiaron los precios de los alquileres en estos 35 años. En 1985, un apartamento en Pocitos, con dos dormitorios, garaje y servicio de calefacción a través de losa radiante, tenía un valor equivalente a $ 73.171 de hoy. Actualmente, un apartamento de similares características podemos encontrarlo por $ 37.000. Si el mismo ejercicio se hace con un apartamento ubicado en el Centro, que cuenta con tres dormitorios, dos baños, cocina, comedor y terraza, se ve que el precio en 1985 ronda los $ 44.347 actualizados, mientras que hoy podemos encontrarlo por $ 32.700.

Ahora, ¿qué sucede si comparamos el costo del alquiler respecto al ingreso per cápita anual de Uruguay? En el caso del apartamento de Pocitos, en 1985 representaba un costo de 2,09 ingresos per cápita anuales, los cuales se reducen a 0,68 ingresos per cápita anuales en 2018. En el caso del apartamento del Centro, en 1985 representaba 1,27 ingresos anuales, que para 2018 bajan a 0,6. En ambos casos observamos una reducción en el costo del alquiler como proporción del ingreso.

Por último, comparemos la diferencia de precio de dos vehículos. Por recomendación de especialistas en el mercado automotor, ponemos el ojo en un Volkswagen Gol Nafta y una Toyota Hliux Diesel 4x2; en ambos casos los vehículos son similares en 1985 y en 2018. El VWGol, traído a precios actuales costaría 28.180 dólares; en 2018 sale 15.490 dólares. La Toyota Hilux costaba 61.600 dólares en 1985, mientras en 2018 se la adquiere por 44.990 dólares.

Más estudios, más crímenes y necesidades insatisfechas

Otras variables para analizar la evolución de la calidad de vida podrían ser la educación, la criminalidad y el nivel de satisfacción de las necesidades básicas.



Sobre lo primero, los datos disponibles demuestran que el ingreso a la Universidad de la República bajó a partir de 1985 y la tendencia se mantuvo hasta 1995, cuando comenzó a ascender en forma sostenida hasta 2010.

Entonces la población universitaria crece, pero a costa de la oferta privada. Por otro lado, la criminalidad aumenta en forma sostenida en el período en lo que refiere a las rapiñas; los homicidios, en tanto, aumentan a partir de 2010.

Si miramos la evolución de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), vemos un aumento: en 1985 el índice era de 27,6, y para 1996 subió a 38,7; luego bajó a 33,8 en 2011. Aquí vale una aclaración: los indicadores de carencias críticas, utilizando los censos para calcular NBI diferentes a lo largo del tiempo, toman el indicador resumen, que está compuesto de subindicadores diferentes entre sí en los distintos momentos. Los especialistas consideran que la tendencia general es a la baja.

El desembarco de la vida sencilla en los hogares

El acceso a los electrodomésticos era escaso hace 35 años.

Lucía Alonso / Manuela Silva

Estaba sola, tenía tres niños a cargo y una casa que mantener. Se despertaba temprano, dejaba la ropa lavada y colgada, a los chicos en la escuela, y ocho y media entraba a trabajar. Esa secuencia la acompañó por unos cuantos años. Por más de 40, Adela Sosa trabajó como empleada doméstica. Cuarenta años en los que se tomó un ómnibus desde las afueras de Montevideo hasta Carrasco, 40 años en un oficio que dice que ella eligió, pues siempre se escapó de los libros.

A los 21 años empezó a entrar a casas muy diferentes a la suya. Sus lugares de trabajo eran “lujosos” y tenían “lo último en tecnología”: batidoras, licuadoras, jugueras, aspiradoras. “Era muy distinto”, recuerda.

—Cuando mis patrones lavaban en un lavarropas, yo lavaba en una pileta. Cuando mis patrones compraban una cafetera, yo seguía colando el café con una bolsita de tela. Capaz que ahora la trabajadora puede acceder a tener todas esas cosas, pero no en aquellos años. El poder adquisitivo de la trabajadora no era igual al que tenía el patrón.

Cuenta que tardó 20 años más que su primera patrona en comprarse una licuadora. No se olvida de aquella casa en Carrasco de un matrimonio con siete hijos —algunos incluso mayores que ella— donde “no terminaba más” de lavar los platos y pasar la escoba por la alfombra. Llegaba el fin de semana y por el desgaste ya no tenía “ni ganas” de moverse. Con el tiempo, su patrona empezó a invertir y a hacerle la vida más fácil.

—La tecnología ayudó mucho. Empezó por la aspiradora, siguió por el lavarropas, luego el microondas, la juguera, la cafetera, la licuadora y la batidora. Se fueron incorporando todas esas cosas, ya fuera a beneficio de la persona trabajadora o de la patrona.

El tiempo pasó y Adela continuó trabajando. Pero recién con la implementación de la ley 18.065, en 2006, se le reconocieron sus derechos. La jornada laboral pasó de ser de 48 horas semanales a 44, comenzó a figurar en caja y a tener días de licencia por ley.

Además, con el tiempo la tarea se le hizo más sencilla:

—La tecnología, en parte, ayudó bastante a la trabajadora doméstica. Antes se lavaba a mano, desde hace unos años hay máquinas para lavar, y esto te ayuda porque podés hacer varias cosas a la vez.

En los últimos 30 años se duplicó el número de familias que tienen lavarropas. Para las trabajadoras domésticas no fue la única incorporación que impactó en su cotidianidad: también cambió todo con la llegada del microondas. Fue así que, según cuenta Adela, al llegar a su lugar de trabajo pudo calentarse la comida del día anterior sin tener que ponerse a cocinar algo nuevo. Lo mismo pasó con la licuadora, la batidora o la juguera. Todo se le hizo mucho más rápido. Ni que hablar de planchar la ropa:

—Antes planchábamos calentando una placa en un primo. Después vino la plancha eléctrica, que es otra cosa. Y ahora es más moderno todavía: a la plancha le echás agua y lo hacés como a vapor. Antes, para planchar un pantalón con una raya había que poner un trapo húmedo arriba.

Lo mismo sucedió con los lavavajillas. En casi todas las casas que ha trabajado desde los 90 hasta la actualidad, lo tienen. Recuerda aquella casa de Carrasco y piensa qué fácil hubiera sido lavar entonces. Es que hace 30 años menos del 1% de las familias tenían lavavajillas y hoy, más del 60%.

Adela tiene 63 años, se jubiló el año pasado, pero todavía sigue trabajando. No lo hace siempre, no llega a las 44 horas semanales y tampoco es jornalera. Dice que va a “darles una mano” a las patronas con las que trabajó toda la vida. Lo sigue haciendo en ómnibus por más que en los 90 se duplicó el número de familias con auto: “A mí me gusta. El trabajo doméstico no denigra a nadie. Al contrario. Nosotras como trabajadoras nos podemos sentir orgullosas de trabajar en eso y hacernos valer”.

Adiós al aljibe, el comedor doble y el escritorio

La disposición de los hogares y el diseño cambió en las últimas décadas.

Federica Bordaberry / María Ana González

Hasta los cinco años, Ana Lía Rovascio (63) vivió en San José. Después se fue a Montevideo y, una vez casada, a Nueva Helvecia. Pero, de aquellos años y de la casa de su abuela, tiene muy presente el aljibe. A la hora de la siesta, se juntaba con sus hermanos y sacaban baldes de agua fresca. “No hay cosa más rica que el agua de aljibe fresca, con sabor a lluvia, nada de gusto a cloro”, recuerda.

Rovascio cambió el aljibe por piscina, pero son varias las modificaciones procesadas respecto a la distribución de los ambientes domésticos en los últimos 35 años. De comedores dobles (uno diario y otro para días de fiesta) a cocina y comedor integrados; de balcones vacíos a terrazas con compost; de escritorios a tablets y smartphones. Los espacios son menos específicos y más aprovechados, porque las casas y la distribución de los ambientes se han adaptado a las comodidades y los presupuestos de hoy.

Es posible que los espacios se hayan reducido, en parte, por los costos. La cocina ha ganado protagonismo: “Pasó de ser un local de servicio a ser un lugar mucho más refinado”, afirma Álvaro Sorrondegui, de Gómez Platero Arquitectos. La tecnología y el diseño han ido acompañando la evolución del equipamiento de la cocina a través de creaciones cada vez más modernas en electrodomésticos. Eso llevó a la integración casi total de las cocinas a los ámbitos de reunión. Además, los livings o comedores para usos eventuales son cada vez menos frecuentes.

Rovascio, por su parte, cuenta que su casa tiene cuartos individuales y baños en suite, y que el comedor hace las veces de living y estar porque la tele, los sillones y la estufa están ahí. Entonces su familia comparte más tiempo en ese espacio que en el mismo living. Pero no siempre fue así. Su casa tiene más de 100 años y los dueños anteriores tenían nueve hijos que dormían en el altillo.

Antes de mudarse a la casa, hicieron una reforma y agregaron una planta alta con cuartos. Pero, por más cambios que ha tenido, aún conserva dos reliquias: el altillo, que hoy se usa para guardar cajas y frascos vacíos, y un sótano, donde solían almacenar las reservas de dulce y también cumplía la función de proteger en caso de desastres climáticos.

Antes —cuenta Sorrondegui— el frente y el fondo eran dos exteriores muy distintos. Al frente estaba el jardín “público”, adonde daban los ambientes previstos para el encuentro social, como el living. El fondo, en cambio, era la zona íntima o de servicio. Hoy las casas se encuentran absolutamente extrovertidas hacia el fondo, “ese exterior que es propio, íntimo y bien privado”, dice el arquitecto. Estas áreas ponen sus baterías en los parrilleros, el jardín, las galerías.

Antes era muy común, sobre todo en el interior, que cada hogar tuviera un parral y un limonero en el fondo. “En Montevideo, como empezó a haber más apartamentos, eso no se daba. Hoy se está retornando a lo ecológico. La gente pone compost en las terrazas o pequeñas quintas porque no tiene patio pero, de cierto modo, lo crea. Hay una preocupación mayor”, dice Rovascio.

Lo que ha logrado un cambio mucho más sutil es la tecnología de todos los días: la televisión, los celulares, las tablets, las computadoras y el WiFi. Hace unas décadas, para tener una computadora era necesario dedicarle un espacio con mesa, enchufes para la toma eléctrica y conectarla a internet vía teléfono. A ese espacio se le llamaba escritorio. Hoy uno puede llevarse su computadora a trabajar debajo de un árbol, conectarse a WiFi y cargar la batería por la noche.

Lo mismo con la televisión. Pasó de ser un artefacto “bastante grotesco, muy profundo y con pantalla más chica” a ser un elemento de diseño lo más sutil posible en su presencia. Antes se apoyaba en el suelo como un mueble, después pasó a ser más delgada y ahora puede colgarse, necesitándose solo electricidad, porque para el streaming ni cable se precisa.

Tras la dictadura, hambre de formación universitaria

Quienes entraron a la Udelar en 1985 dicen que son de la generación del "prohibido prohibir".

Magdalena Cal / Tatiana Oviedo/ Stephen Milder

Pleno invierno. Salón número dos de Facultad de Derecho. Ventanas completamente cerradas y una nube gris de humo de cigarrillo impregnando toda el aula. Un escenario impensado en el contexto actual, no así para quienes ingresaron a la Universidad de la República en 1985, después de la apertura democrática. “Fuimos la generación del prohibido prohibir”, cuenta Adriana Marrero (61), doctora en sociología y exprofesora grado cinco de Facultad de Ciencias Sociales. “¿Quién se iba a atrever a decir que no se podía fumar? Nadie, imaginate”.

Marrero, quien se recibió primero de profesora de sociología en el IPA en 1985 y luego de licenciada de la Udelar en la misma materia en 1989, formó parte de la primera generación de licenciados luego de la dictadura. Decidió ingresar a la carrera universitaria con el objetivo de “ser una mejor profesora” para sus alumnos. En ese entonces, la carrera estaba dentro de la Facultad de Derecho, ya que la de Ciencias Sociales no existía como tal y la única opción era cursar la licenciatura en Sociología y Derecho.

Según el Relevamiento continuo de estudiantes de grado realizado por la Udelar en 2018, casi el 40% de los estudiantes de dicha universidad cursa carreras vinculadas al área social. La Facultad de Ciencias Sociales, puesta en funcionamiento en 1991, concentra cuatro licenciaturas: Trabajo Social, Sociología, Desarrollo y Ciencias Políticas. De acuerdo con Marrero, la dictadura implicó que muchos científicos que se exiliaron, regresaran “hambrientos por seguir formándose”. Volvían con títulos y formaciones que en el Uruguay de ese entonces no existían, lo cual se transformó en uno de los factores que influyó en la generación de nuevas carreras.

Entre 1989 y 1998 se crearon las facultades de Ciencias, de Ciencias Sociales y Humanidades, y de Ciencias de la Educación. Al mismo tiempo, se consolidaron o transformaron otras que dieron lugar a la actual Facultad de Psicología, el Instituto Nacional de Enfermería (INDE) o el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Al año 2017, la Udelar registró 152 opciones de carreras de grado en total, de las cuales 62 se dictan en el interior del país, además de 302 posgrados. Las opciones son de las más variadas: desde las clásicas leyes y estudios en Ingeniería, a la tecnicatura en Deporte o la licenciatura en Arte Digital y Electrónico, hasta la licenciatura en Gestión Ambiental o la tecnicatura en Actividades Acuáticas.

Sin embargo, las carreras “tradicionales” han mantenido la matrícula de estudiantes a lo largo del tiempo con muy pocas variaciones en estos 30 años. Y en algunos casos, como Medicina, también se mantuvo una demanda laboral alta. Fabio Gutiérrez (52), cirujano cardíaco, comenzó a trabajar en una emergencia móvil mientras cursaba sexto año, y sostiene que “un 99% de los que se reciben consiguen trabajo al otro día” dentro de su carrera. José Gabriel Barceló (27), médico recibido en 2017, reafirma esa idea: “Desde que decidí hacer medicina sabía que era una carrera con mucha salida laboral, y, de hecho, ahora trabajando me doy cuenta de que efectivamente es así”. Hoy este campo cuenta con un 95% de inserción laboral de acuerdo con el relevamiento de estudiantes de Udelar.

Otro de los datos que aportó ese informe refiere a la cantidad de estudiantes que se reciben como primera generación de universitarios en sus familias. A 2018, el 48,6% portaba por primera vez el título terciario en mano dentro de sus familias. En 1970, este grupo formaba el 20,2%.

La creación de la Facultad de Ciencias luego de la apertura democrática representó una nueva opción. Pero si bien la inversión en ciencia aumentó, este número solo representa el 0,36% del PBI anual y el alumnado que elige carreras vinculadas a la ciencia viene en descenso: pasó de 1.007 inscriptos por año en 2007 a 543 en 2017, y el 90% de los científicos uruguayos se desempeña laboralmente en el ámbito universitario.