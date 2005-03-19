AFP

El gobierno de Brasil está decidido a imponer el Estado de derecho en la Amazonia, frente a intereses particulares que amenazan la selva y generan sangrientos conflictos, afirmó el presidente Lula y su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

Lula prometió durante una visita al estado de Mato Grosso do Sul que la ley valdrá en todo el territorio, y especialmente en la Amazonia, porque Brasil no es "tierra de nadie".

Por su parte, Marina Silva dijo en San Pablo que los 2.000 militares enviados allí a principios de febrero se quedarán el tiempo que sea necesario. Los soldados fueron enviados al estado de Pará tras el asesinato de la misionera estadounidense Dorothy Stang y de otras tres personas, vinculadas a la defensa de la selva y de los sin tierra.

"La muerte de la Stang y de los sindicalistas fue impulsada por ciertos empresarios del sector maderero, que están molestos con la política que estamos haciendo en el estado de Pará, de regularizar la explotación forestal", expresó Lula.

"Vamos a acabar con esa historia de empresarios que compran miles de hectáreas en algunas regiones distantes de nuestro país, contratan a cualquiera y mandan matar a quienes están allá organizados, o con los trabajadores rurales", añadió.

Tres de las cuatro personas buscadas por el asesinato de Stang ya fueron capturadas.