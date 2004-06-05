Nervios en Atocha

AFP

Los empleados de la estación de trenes de Atocha, en Madrid, epicentro de los ataques terroristas del 11 de marzo cometidos por Al Qaeda, pidieron el traslado del altar improvisado en memoria de las víctimas situado en el vestíbulo de la estación, porque su visión permanente les destroza los nervios.

En una carta abierta, 79 empleados de Atocha piden que el altar, compuesto por millares de velas, mensajes, flores y peluches, sea reemplazado por una placa ante la que la gente pueda tener momentos de recogimiento.

"Día tras día, durante horas, con el olor a cera de las velas penetrando como un fluido maligno en nuestros pulmones, tratamos, a menudo en vano, de evitar dirigir la mirada hacia el recuerdo permanente que destroza nuestros nervios", escribieron los empleados.

"Pero la presencia impuesta del recuerdo nos va minando, cada vez más convencidos de que jamás lograremos superar el dolor mientras nos obliguen a convivir con él", añadieron en la carta, que pide respeto para el recuerdo de los muertos y para el dolor de los supervivientes de los atentados, en los que murieron 191 personas y 1.900 resultaron heridas