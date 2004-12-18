Navidad con las FARC

AFP

La guerrilla colombiana FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) lanzó esta semana su nueva producción musical, una colección de CDs con temas revolucionarios a ritmo de cumbia, vallenato, salsa, bolero, merengue, rock y rap, para Navidad y Fin de Año.

Hasta siempre es el nombre de la colección, e incluye 25 temas. Una cumbia exalta la figura del fundador y máximo líder de la guerrilla, el septuagenario Manuel Marulanda, alias Tirofijo.

Una de las canciones más bailables dice, a ritmo de merengue: "Todo el mundo a bailar, a mover la cintura, con fusil y fornitura, porque llegaron las FARC".

El servicio informativo de la guerrilla también ofrece la posibilidad de escuchar y bajar las canciones desde internet. Los músicos que interpretan los temas han amenizado actividades de las FARC, como intercambios de militares secuestrados por rebeldes presos. Los discos pueden adquirirse en las zonas de influencia de la guerrilla.