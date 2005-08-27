Minúsculo lugar en el mundo

AFP

Casi un 1,4 millones de palestinos vivían en Gaza en enero de 2005, de los cuales más de 900.000 son refugiados que huyeron o fueron expulsados de Israel tras la guerra de 1948.

La franja de Gaza es más chica que el departamento de Montevideo. La superficie de Gaza es de 360 kilómetros cuadrados, la de Montevideo es de 530.

La diminuta Gaza tiene 11 kilómetros de frontera con Egipto y 51 con Israel, además de una salida al mar Mediterráneo de 40 kilómetros.

Gaza era una provincia de lo que se conocía como Palestina durante el mandato británico (1917-1948). Después de la guerra árabe-israelí de 1948 quedó bajo administración egipcia. En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, fue ocupada por Israel y quedó así hasta la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 tras los que la Autoridad Palestina recibió un 80% de este territorio.

Desde el inicio de la segunda intifada o revuelta palestina, en el 2000, el ejército israelí ha realizado numerosas incursiones en la franja de Gaza, ha instalado puestos de control y restringido los desplazamientos.

En la región hay ocho grandes campos de refugiados, además de decenas de asentamientos menores. En el mayor de ellos, Jabalia, viven más de 100.000 personas.

Antes del inicio de la intifada, más de 30.000 palestinos salían a trabajar a Israel cada día, pero cinco años de violencia y enfrentamientos han reducido a pocos centenares esta cifra.

Según la ONU, dos tercios de la población palestina de Gaza vive en la más absoluta pobreza. Cada palestino que trabaja mantiene a un mínimo de siete personas y alrededor de 600.000 personas reciben ayuda humanitaria internacional.

Las mismas fuentes afirman que más de 24.000 palestinos perdieron sus hogares en los últimos años como consecuencia de las destrucciones llevadas a cabo por el ejército israelí.

"Dar perspectivas a un palestino de Gaza en estos momentos es sumamente difícil", reiteran los responsables de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.