Mercenarios a Irak

AFP

Unos 500 ex militares brasileños se alistaron para actuar como mercenarios en Irak, reclutados en secreto principalmente en los estados de San Pablo y Goiás, por una empresa con sede en Florida (Estados Unidos), reveló el diario O Globo.

"El objetivo de los reclutadores son militares y ex militares brasileños dispuestos a ir a Irak a cambio de un salario mensual que oscilaría entre 6.600 a 8.000 dólares" con la misión de "vigilar instalaciones militares en Irak".

Un candidato a viajar, ex guardia particular que estuvo un año en el Ejército, y que no quiso identificarse por temor a represalias, relató a O Globo: "en la situación que estoy viviendo aquí cualquier cosa vale la pena. Un día voy a tener que morir ¿no?".

La búsqueda comenzó a través "de dos alemanes que se presentaron como representantes del Departamento de Seguridad Global de la Iveco International Corporation". Ellos son Frank Salewski, de 39 años, y Heiko Helmut Seilbold, de 34, ambos investigados por Brasilia.

El formulario que deben llenar los aspirantes prueba la disposición a "arriesgar la vida a cambio de dólares".

Sólo en Goiania se alistaron 100 mercenarios. Unos 18.000 actúan en Irak contratados por los gobiernos estadounidense e iraquí, como por embajadas y empresas.

Los reclutadores actúan en América Latina, donde buscan a ex guerrilleros y ex soldados, mayoritariamente de Colombia, El Salvador, Nicaragua y Chile, que aspiran a mejores pagas y a residir en Estados Unidos.