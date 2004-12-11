Mea culpa del PS

AFP

El senador socialista chileno Ricardo Núñez, en una inédita autocrítica, reconoció la responsabilidad de su partido en las tensiones que precipitaron, hace 31 años, la muerte del presidente Salvador Allende durante el golpe que instaló la dictadura del general Augusto Pinochet.

Núñez, ex presidente del Partido Socialista, dijo que bajo el gobierno de Allende, al que también apoyaban comunistas, radicales y cristianos de izquierda, su colectividad no entendió "el rol de la ideología de un sector importante", en alusión a la opositora democracia cristiana.

Ese sector "no estaba en condiciones de aceptar la radicalización de la vía chilena al socialismo, no quería seguirnos en nuestra propuesta de cambio y deseaba seguridad por sobre el salto histórico".

"La prudencia y la apertura a otras fuerzas políticas, a la que llamaba Allende, no fue escuchada por nosotros", admitió Núñez, en un seminario organizado por el Ejército. "El golpe de Estado se hizo, desgraciadamente, inevitable".