AFP

El maremoto originado el 26 de diciembre en el océano Índico dejó más de 155.000 muertos y miles de desaparecidos en los países del Océano Índico, según balances provisionales.

La ONU consideró la semana pasada que probablemente nunca se conocerá la cantidad exacta. El jefe de acciones humanitarias de la ONU, Jam Egeland dijo que "hay que estar conscientes de que muchas de las víctimas fueron arrancadas por las aguas y muchas de ellas no aparecerán".

El país que llevó la peor parte fue Indonesia: al menos 105.000 personas perecieron en el norte de la isla de Sumatra, según anunció el Ministerio de Asuntos Sociales. Hay más de 10.000 desaparecidos.

Las autoridades de Sri Lanka estiman más de 30.000 muertos. En India, el balance oficial asciende de momento a más de 10.000 víctimas. Casi 400 mil personas están en campos de refugiados.

El primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra estimó que el balance definitivo podría oscilar entre 7.000 y 8.000 muertos, 3.000 de ellos turistas extranjeros. Según Naciones Unidas, en Birmania murieron al menos 50 personas. En el archipiélago de las Maldivas, se contabilizaron 82 muertos, 26 desaparecidos y casi 13.000 desplazados, según el gobierno.

La policía de Malasia confirmó que allí murieron 68 personas, la mayoría en Penang. Un padre y su hijo perdieron la vida en Bangladesh, según las autoridades.

El maremoto también llegó hasta las costas orientales de Africa: 298 personas murieron en Somalia, 10 en Tanzania y una en Kenia.