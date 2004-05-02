AFP

Diego Maradona continuaba internado en Buenos Aires al cierre de esta edición. Lo que sigue son algunas de sus más recordadas y polémicas opiniones:

- "Fue la mano de Dios". (Al comentar el gol que hizo con la mano el día de la victoria de Argentina 2 a 1 contra Inglaterra, en el mundial de México ‘86).

- "Me drogo, pero no vendo cocaína".

- "(José Luis) Chilavert es un buchón. Lo único que falta es que un plantamandioca nos venga a decir a los argentinos lo que tenemos que hacer".

- "Mis hijas legítimas son Dalma y Gianina. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación".

- "Sí, me peleé con el papa. Me peleé porque fui al Vaticano y vi los techos de oro. Y después escuché al papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres. Pero ¡vendé el techo, fiera, hacé algo! Las tenés todas en contra, encima fuiste arquero. ¿Por qué está el Banco Ambrosiano? ¿Para vender drogas y contrabandear armas como se dice en el libro Por Voluntad de Dios?".

- "Bush es un asesino, prefiero a Fidel Castro. No se asombren de Bin Laden, si a ese lo inventaron los yanquis para combatir a los rusos".

- "El fútbol debería ser gestionado por los futbolistas, los dirigentes sólo desean robar el dinero de los clubes y salir en la foto".

- "Yo crecí en un barrio privado... privado de luz, agua, teléfono".