Madagascar expulsó Iglesia Universal

26/03/2005, 00:16
AFP

Madagascar expulsó a 20 pastores extranjeros, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que "practicaba el culto" sin autorización. Esa iglesia, conocida por su eslogan "pare de sufrir", fue fundada en Brasil en 1977 y reúne más de seis millones de fieles en el mundo.

En enero, el Ministerio del Interior derogó el decreto de creación de la Iglesia Universal del Reino de Dios y ordenó el cese de sus actividades en Madagascar. Además, se notificó a los 36 pastores la anulación de sus permisos de residencia. Dos de ellos son brasileños.

Varios integrantes de este grupo religioso fueron condenados por haber quemado en 2004 una Biblia y objetos católicos.

