Lula lanza campaña de televisión

AFP

El gobierno del presidente brasileño Lula lanzará una campaña publicitaria para promocionar su actuación, en un intento por mejorar la imagen de una gestión afectada por un caso de corrupción y por disputas públicas entre ministros.

La campaña costará cerca de 2,75 millones de dólares y será elaborada por tres agencias de publicidad, precisó el portavoz de la presidencia, Luiz Gushiken. Los esfuerzos se centrarán en resaltar los programas de distribución de renta, de créditos a la agricultura familiar y de beneficios en materia de salud creados por Lula.

Gushiken desvinculó la campaña del caso Waldomiro Diniz, un ex asesor del jefe de gabinete José Dirceu que fue filmado cuando pedía coimas a un capo de los juegos de azar. "Es un procedimiento de rutina. Debemos presentar periódicamente a la sociedad lo que hace el gobierno", dijo el funcionario, quien también pidió que los ministros pusieran fin a sus altercados públicos.

Días atrás, el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, trató de "vagabundo" a su colega de Planificación, Guido Mantega.