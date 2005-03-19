Los vaqueros de Siberia

AFP

Los nenets son una comunidad pastoril de Siberia, que viven en la nieve y con temperaturas de varios grados bajo cero por lo menos durante 260 días del año.

Se trata de un pueblo nómade y experto en el manejo de rebaños de renos.

En la secuencia fotográfica, un grupo apostado en las afueras de la ciudad rusa de Nadym, 3.800 kilómetros al noreste de Moscú, se apresta a dejar el sitio para encontrar un lugar más cálido donde vivir.

En otra fotografía, un niño nenet vestido con ropa muy abrigada espera en un trineo a sus padres, que adentro de una carpa, terminan de empacar lo necesario para el viaje que los trasladará a otro punto de la inmensidad de Siberia. ©