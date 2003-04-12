Los restos del K.K.K.

AFP

El Ku Klux Klan, afectado por la flamante decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de prohibir la quema de cruces en actos intimidatorios, es hoy un reducido grupo racista cuyo poder está en declive.

El Klan nació en Tennessee en 1866, al término de la Guerra de Secesión, por iniciativa de un grupo de estadounidenses de origen escocés que se inspiraron en la palabra griega kuklos (círculo) para designar su organización.

El grupo se trasformó rápidamente en una sociedad secreta que hizo reinar el terror blanco en los estados del sur e intentó hacer fracasar las decisiones que promovían la emancipación de los negros.

Bajo el impulso de Nathan Bedford Forrest, un alto mando del ejército de los confederados, el Klan comenzó a perpetrar linchamientos, flagelaciones nocturnas y asesinatos, esencialmente contra negros, pero también judíos y otras minorías étnicas.

Sus miembros adoptaron un vestuario hecho de una larga túnica blanca y una capucha en punta que cubre también el rostro, e intentaron reivindicar la supuesta pureza racial —amenazada según ellos por los negros— y el presunto respeto de los valores del Evangelio. Masacraron a varios centenares de negros, así como a blancos que se oponían a sus acciones racistas.

En 1923, el "Imperio Invisible", como se autodenominaba, contaba con tres millones de miembros, incluso en Canadá. Se multiplicaron los incendios de grandes cruces plantadas en los campos. Luego su popularidad cayó, aunque en 1954 tuvo un nuevo momento de auge cuando se enfrentó a los defensores de los derechos civiles, tras la decisión de la Corte Suprema de terminar con la segregación racial.

Hoy el Klan parece estar en franco declive. Por lo que se conoce, apenas lo integran unos cientos de racistas —en su mayoría conocidos por el FBI— que operan discretamente en las regiones rurales menos pobladas de Estados Unidos, manteniendo contactos con pequeños grupos neonazis.